Inscrições abertas para o Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025

Edição deste ano propõe a reflexão sobre as mudanças climáticas - Foto: Criação A TARDE Educação

Estão abertas as inscrições para o Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. Com o tema ‘SOS: se a terra gritasse, o que ela diria?’, a edição deste ano incentiva a produção textual e audiovisual sobre as mudanças climáticas e seus impactos. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas até o dia 10 de outubro, pelo site https://jovemjornalista.atarde.com.br/.

O concurso é direcionado a estudantes regularmente matriculados em escolas municipais ou estaduais de cidades da Bahia parceiras do A TARDE Educação - para saber se sua cidade participa da iniciativa, o interessado deve entrar em contato com a secretaria da escola onde está matriculado. Vale destacar que, a participação de menores de idade requer a autorização do responsável legal.

No momento da inscrição, é necessário preencher o formulário com os seguintes dados:

Nome;

Registro Geral (RG);

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Telefone;

Endereço completo;

Cidade;

Estado.

O concurso é dividido em quatro categorias, de acordo com o nível de ensino, todas explorando o tema proposto:

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) - Tirinha: mínimo três e no máximo seis quadrinhos;

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) - Videorreportagem: duração entre um e três minutos;

Ensino Médio - Artigo de Opinião: texto dissertativo-argumentativo de 1.750 a 2.700 caracteres com espaços (25 a 30 linhas);

Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Crônica: texto narrativo-reflexivo de 1.750 a 2.700 caracteres com espaços (25 a 30 linhas).

Cada estudante poderá inscrever apenas um trabalho, em uma única categoria, sendo obrigatório o acompanhamento de um(a) professor(a) orientador(a), que também será premiado(a).

As produções serão avaliadas por uma comissão julgadora, organizada pela coordenação do prêmio. Serão selecionados três trabalhos por categoria, com base nos critérios de originalidade, adequação ao tema, criatividade e o cumprimento das orientações estabelecidas em cada modalidade.

A premiação contemplará as três melhores duplas (estudante e professor) de cada categoria. Os prêmios são:

1º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de opinião e Crônica

Estudante - Notebook + Troféu

Professor(a) - Hospedagem em hotel + Troféu

2º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de opinião e Crônica

Estudante - Tablet + Medalha

Professor(a) - Notebook + Medalha

3º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de opinião e Crônica

Estudante - Smartphone + Medalha

Professor(a) - Tablet + Medalha

Mais informações, o regulamento completo e os modelos de autorização estão disponíveis no site oficial do concurso: https://jovemjornalista.atarde.com.br/.

O Concurso Cultural Jovem Jornalista 2025 conta com o apoio da Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba), Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) e da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).