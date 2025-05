A TARDE Educação 29 anos: Educomunicação como prática transformadora

- Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

Desde 2016 sob a coordenação pedagógica de Márcia Firmino, o A TARDE Educação, que completa 29 anos neste domingo, 27, tem sido referência na promoção de uma educação mais crítica e conectada com a realidade dos estudantes. Ao utilizar o Jornal A TARDE como ferramenta pedagógica, o Programa contribui diretamente para a reinvenção de práticas docentes.

“Ao aliar educação e comunicação por meio do Jornal A TARDE, o Programa contribui para que os professores ressignifiquem suas práticas ao incorporar uma ferramenta pedagógica rica e diversificada. Com suas múltiplas tipologias textuais, o jornal promove uma educação mais dinâmica, contextualizada e conectada à atualidade, estimulando o pensamento crítico e a interdisciplinaridade em sala de aula”, ressalta.

Segundo Márcia, a missão do Programa é motivo de inspiração. “Como coordenadora, o que mais me inspira na missão do A TARDE Educação é ver de perto tantas histórias de superação, realização e transformação que acompanho diariamente. É gratificante saber que, por meio de uma ferramenta acessível como o jornal, conseguimos promover aprendizado, protagonismo e dar visibilidade às produções de professores, alunos e toda a comunidade escolar”, declara.

A atuação do A TARDE Educação vai além das páginas impressas. A escuta ativa das comunidades escolares tem sido fundamental para a evolução do Programa, permitindo sua adaptação às novas tecnologias e a ampliação dos eixos temáticos, que agora abrangem a Educação Socioambiental, a Educação Financeira, a Cultura Digital e as Tecnologias da Informação.

A coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, destaca que o A TARDE Educação vem se consolidando na vanguarda educacional, oferecendo recursos que dialogam com a era digital, sem perder a essência do jornal como ferramenta pedagógica viva.

“Nosso diferencial está justamente em unir tradição e inovação: o jornal continua sendo um instrumento potente, que estimula o protagonismo estudantil e valoriza a leitura crítica, agora aliado a novas linguagens e formatos [...] O A TARDE Educação é uma ferramenta concreta de justiça social e de fortalecimento da democracia. A cada nova edição, renovamos o compromisso com a escuta, com a formação cidadã e com a construção de um futuro mais consciente, plural e humano”, acrescenta Berta.