- Foto: Reprodução/Unifacs

Coincidentemente, o A TARDE Educação comemora seus 29 anos um dia antes do Dia Mundial da Educação, comemorado em 28 de abril. Essa conexão, segundo a pedagoga da TARDE Educação, Emily Figueiredo, simboliza a união entre a trajetória de um Programa dedicado à formação do leitor e o marco de um direito fundamental: o acesso à educação de qualidade.

"Essa conexão reforça a importância de iniciativas que valorizam o conhecimento, o pensamento crítico e a inclusão. No contexto atual em que enfrentamos desafios como desigualdade social, evasão escolar e transformação digital, essas encomendas nos inspiram a continuar acreditando na educação como ferramenta de transformação e cidadania", destaca Emily.

Para ela, educar nos dias de hoje é um ato que exige escuta, adaptação e coragem. “Vivemos em um tempo marcado pela velocidade da informação, pela diversidade de opiniões e pelas transformações tecnológicas. Nesse cenário, o papel do educador é mediar saberes, acolher diferentes perspectivas e preparar os alunos para uma vida crítica e ética. Mais do que transmitir conteúdos, educar é formar cidadãos capazes de dialogar, inovar e agir com empatia. A escola precisa ser um espaço vivo, aberto à pluralidade e conectado com o mundo e isso exige sensibilidade, formação continuada e políticas públicas que valorizem o trabalho docente”, afirma.

A pedagoga do Programa e mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jéssica Gouveia, também reforça que, sob a perspectiva pedagógica, educar é um exercício de diálogo constante, de construção coletiva do conhecimento, de problematização das estruturas sociais e de acolhimento das múltiplas identidades e vivências.

"A presença constante de tecnologias, a diversidade de experiências e a emergência de novos assuntos políticos nos convocam a uma prática pedagógica que reconheça a pluralidade, valoriza os saberes dos territórios e incentiva o pensamento crítico. Nesse sentido, bell hooks nos lembra que "ensinar é um ato de resistência" — especialmente quando se trata de oferecer às juventudes ferramentas para compreender o mundo e agir sobre ele com consciência e autonomia", relata.

De acordo com Jéssica, em um momento em que a educação precisa, mais do que nunca, ser instrumento de democratização e emancipação, o Programa cumpre um papel estratégico ao aproximar a linguagem da mídia da realidade escolar, incentivando a leitura crítica do mundo e o protagonismo juvenil.

“OA TARDE Educação se estabelece como um canal potente de diálogo entre escolas, estudantes, educadores e a sociedade, tornando acessíveis conteúdos educativos relevantes e valorizando experiências pedagógicas diversas. Celebrar o Programa no Dia da Educação é reconhecer que educar também é comunicar, e que ambas as práticas, quando aliadas, potencializam a formação de sujeitos autônomos, conscientes e socialmente engajados. É esse o compromisso que nos movemos diariamente”, aponta.

A gerente executiva da TARDE Educação, Andréa Silveira, diz que os relatos apresentados pelos usuários do Programa refletem o compromisso em oferecer experiências significativas de aprendizagem por meio da educomunicação – uma abordagem que une educação e comunicação de forma crítica, dialógica e participativa.

"As experiências dos estudantes e professores demonstram o poder inovador da educomunicação. Ao oferecer voz e protagonismo no processo de ensino-aprendizagem, contribuímos para a construção de um ambiente mais consciente, criativo e engajado", afirma Andréa.

O diretor de relações institucionais da A TARDE, Luciano Neves, destaca a parceria estratégica do programa com a educação na Bahia. “OA TARDE Educação reafirma seu compromisso com o ensino e a formação cidade de milhares de estudantes em todo o estado. Ao promover o engajamento crescente de professores em diversas regiões, fortalece a base educacional baiana. Para nós, apoiar a educação é investir no futuro da Bahia, e o A TARDE Educação é a expressão concreta desse investimento, pautado pela responsabilidade, seriedade e responsabilidade”.

Para o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, celebrar quase três décadas do Programa A TARDE Educação é reconhecer a força de um legado construído de forma coletiva, com o olhar voltado para o futuro. "Como Grupo, temos o compromisso de investir o conhecimento como um bem público. OA TARDE Educação é uma expressão concreta desse propósito, ao unir mídia, educomunicação, tradição e inovação em prol da formação cidadã e do pensamento crítico", afirma.

Segundo o presidente, o programa se fortalece ao dialogar com outras frentes estratégicas do Grupo A TARDE, como a valorização do acervo histórico centenário, considerado um patrimônio vivo da memória baiana e brasileira. "Estamos investindo em plataformas de cursos, tecnologia e eventos com foco na educação, cultura e transformação social, promovendo conexões entre gerações e saberes. A inovação só tem sentido quando gera acesso e impacto. Nosso papel é criar pontes entre passado, presente e futuro", destaca João.