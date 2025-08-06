BAHIA
Encontro Estudantil: etapa territorial reúne estudantes em Salvador
Evento no Parque de Exposições marca a última etapa territorial com 410 projetos voltados à ciência, cultura, inovação e inclusão social
Por Loren Beatriz Sousa
A abertura da Etapa Territorial do Encontro Estudantil 2025 aconteceu nesta quarta-feira, 6, no Parque de Exposições da Bahia, em Salvador. Com a participação de mais de 800 estudantes e 410 professores da rede estadual da Bahia, o evento dá visibilidade e protagonismo às experiências que integram ciência, cultura, inovação e impacto social.
As etapas territoriais já tiveram edições em Feira de Santana (mais de 300 projetos), Vitória da Conquista (mais de 230 projetos) e Ilhéus (mais de 115 projetos). A edição na capital baiana encerra essa fase com a apresentação de 410 projetos. Em dezembro, também em Salvador, será realizada a Etapa Estadual, com exposição dos trabalhos selecionados.
“Nós tivemos quase quatro mil projetos inscritos e na seleção dos trabalhos, quase 1.800 trabalhos distribuídos nos territórios. Aqui em Salvador tem mais de 100 municípios que participam e mais de 400 trabalhos apresentados. Depois da seleção de todos esses trabalhos, selecionam-se mil trabalhos para Salvador, e aí aguarda-se sete mil pessoas para três dias de atividades plenas, que envolvem o grande Encontro Estudantil Estadual”, explicou o professor Ezequiel Westphal, superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria da Educação da Bahia (SEC).
Também presente neste primeiro dia de encontro, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti-BA), André Joazeiro, destacou o fortalecimento da educação científica nas escolas.
“A educação científica agora é curricular, a partir da Lei de Popularização da Ciência, que foi sancionada pelo governador Jerônimo Rodrigues no início do ano. [...] E é isso que a gente vem fazer aqui: ensinar esses garotos como é que se faz inovação, para que, quando chegarem na universidade, isso não seja um tabu. [...] Tudo isso é treinado na trilha de inovação, o que acontece dentro das escolas com essa seleção que a gente chama de Clube de Ciências. Então, é um trabalho conjunto”, afirmou.
O estudante Daniel Macedo, do Colégio Estadual de Tempo Integral Mandinho de Souza Almeida, localizado no município de Conceição do Almeida, apresentou a trajetória da ‘ComunicaCema’, que participa do Encontro Estudantil há três anos consecutivos.
“Criar uma agência de notícias não surge da noite para o dia. Demorou três anos para a gente conseguir se consolidar mesmo dentro do colégio. A gente fez comunicação, a gente fez publicidade e propaganda dentro da região para ajudar também o mercado de trabalho dentro da nossa localidade”, destacou o estudante, enfatizando que este ano o grupo traz inovações em parceria com o clube de leitura da escola.
Outro projeto que chamou atenção foi apresentado por estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro Estadual de Educação Profissional em Turismo do Leste Baiano, em Santo Amaro. A iniciativa ‘II Edição Caravana Itinerante do Trabalho, Emprego e Renda’, coordenada pelos professores Daniel Gomes e Erivelton Cleyton dos Santos, busca inserir comunidades vulneráveis no mercado de trabalho. O projeto já beneficiou mais de 30 pessoas da comunidade local.
“As pessoas desempregadas não têm nem como custear uma passagem de ônibus para se deslocar, para buscar um emprego ou fazer a impressão de um currículo. Então, nós, dentro dessas palestras, demonstramos como se comportar na hora de uma entrevista de emprego, fazemos e imprimimos o currículo, demonstrando como deve ser feito, e entregamos gratuitamente às pessoas que necessitam”, explicou o professor Daniel.
A Etapa Territorial Estudantil segue até esta quinta-feira, 7, com atividades em estandes, mostras, seminários e apresentações culturais. Na programação, os visitantes podem conferir ainda os 178 projetos da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) e 23 projetos do Educa + Bahia.
