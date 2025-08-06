Encontro Estudantil: etapa territorial reúne estudantes em Salvador

Evento acontece até quinta-feira, 7 - Foto: .José Simões/Ag. A TARDE

A abertura da Etapa Territorial do Encontro Estudantil 2025 aconteceu nesta quarta-feira, 6, no Parque de Exposições da Bahia, em Salvador. Com a participação de mais de 800 estudantes e 410 professores da rede estadual da Bahia, o evento dá visibilidade e protagonismo às experiências que integram ciência, cultura, inovação e impacto social.

As etapas territoriais já tiveram edições em Feira de Santana (mais de 300 projetos), Vitória da Conquista (mais de 230 projetos) e Ilhéus (mais de 115 projetos). A edição na capital baiana encerra essa fase com a apresentação de 410 projetos. Em dezembro, também em Salvador, será realizada a Etapa Estadual, com exposição dos trabalhos selecionados.

Professor Ezequiel Westphal, superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da SEC | Foto: .José Simões/Ag. A TARDE

“Nós tivemos quase quatro mil projetos inscritos e na seleção dos trabalhos, quase 1.800 trabalhos distribuídos nos territórios. Aqui em Salvador tem mais de 100 municípios que participam e mais de 400 trabalhos apresentados. Depois da seleção de todos esses trabalhos, selecionam-se mil trabalhos para Salvador, e aí aguarda-se sete mil pessoas para três dias de atividades plenas, que envolvem o grande Encontro Estudantil Estadual”, explicou o professor Ezequiel Westphal, superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria da Educação da Bahia (SEC).

Também presente neste primeiro dia de encontro, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti-BA), André Joazeiro, destacou o fortalecimento da educação científica nas escolas.

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti-BA), André Joazeiro | Foto: .José Simões/Ag. A TARDE

“A educação científica agora é curricular, a partir da Lei de Popularização da Ciência, que foi sancionada pelo governador Jerônimo Rodrigues no início do ano. [...] E é isso que a gente vem fazer aqui: ensinar esses garotos como é que se faz inovação, para que, quando chegarem na universidade, isso não seja um tabu. [...] Tudo isso é treinado na trilha de inovação, o que acontece dentro das escolas com essa seleção que a gente chama de Clube de Ciências. Então, é um trabalho conjunto”, afirmou.

O estudante Daniel Macedo, do Colégio Estadual de Tempo Integral Mandinho de Souza Almeida, localizado no município de Conceição do Almeida, apresentou a trajetória da ‘ComunicaCema’, que participa do Encontro Estudantil há três anos consecutivos.

Estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Mandinho de Souza Almeida | Foto: .José Simões/Ag. A TARDE

“Criar uma agência de notícias não surge da noite para o dia. Demorou três anos para a gente conseguir se consolidar mesmo dentro do colégio. A gente fez comunicação, a gente fez publicidade e propaganda dentro da região para ajudar também o mercado de trabalho dentro da nossa localidade”, destacou o estudante, enfatizando que este ano o grupo traz inovações em parceria com o clube de leitura da escola.

Outro projeto que chamou atenção foi apresentado por estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro Estadual de Educação Profissional em Turismo do Leste Baiano, em Santo Amaro. A iniciativa ‘II Edição Caravana Itinerante do Trabalho, Emprego e Renda’, coordenada pelos professores Daniel Gomes e Erivelton Cleyton dos Santos, busca inserir comunidades vulneráveis no mercado de trabalho. O projeto já beneficiou mais de 30 pessoas da comunidade local.

Estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional em Turismo do Leste Baiano | Foto: .José Simões/Ag. A TARDE

“As pessoas desempregadas não têm nem como custear uma passagem de ônibus para se deslocar, para buscar um emprego ou fazer a impressão de um currículo. Então, nós, dentro dessas palestras, demonstramos como se comportar na hora de uma entrevista de emprego, fazemos e imprimimos o currículo, demonstrando como deve ser feito, e entregamos gratuitamente às pessoas que necessitam”, explicou o professor Daniel.

Atividades em estandes | Foto: .José Simões/Ag. A TARDE

A Etapa Territorial Estudantil segue até esta quinta-feira, 7, com atividades em estandes, mostras, seminários e apresentações culturais. Na programação, os visitantes podem conferir ainda os 178 projetos da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) e 23 projetos do Educa + Bahia.