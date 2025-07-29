Summit Made in Bahia terá cobertura intensa do Grupo A TARDE

Carlos Falcão e Paula Lacorte - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Com expectativa de público ampliado, novas temáticas e um ambiente ainda mais estruturado para negócios e networking, o Summit Made in Bahia anunciou os primeiros temas que serão abordados na sua segunda edição, marcada para acontecer nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções de Salvador.

Além das novidades, Carlos Falcão, presidente do Made in Bahia, celebrou a renovação da parceria com o Grupo A TARDE, que será novamente um dos principais veículos de cobertura e difusão dos conteúdos.

“Nós estamos muito felizes em estarmos renovando a parceria do Grupo A TARDE, com o Summit Made in Bahia 2025. No ano passado, o Summit foi um sucesso, nós tivemos 3 mil inscritos, 70 marcas presentes e tivemos, dentre os destaques, a ampla cobertura que o Grupo A TARDE deu”, afirmou Falcão, em entrevista ao Portal A TARDE.

Carlos destacou o sucesso da edição anterior, que reuniu 3 mil inscritos e 70 marcas expositoras, e afirmou que a meta agora é atrair de 4 a 5 mil participantes e cerca de 100 marcas.

A edição de 2025 promete manter a cobertura intensa realizada pelo Grupo A TARDE, com destaque para o 'Aquário' (estúdio de vidro) do Jornal A TARDE, gravações de podcasts e participação da A TARDE FM, que vai repercutir entrevistas exclusivas na programação.

Conteúdos confirmados e curadoria estratégica

A sócia do Made in Bahia e coordenadora do Summit, Paula Lacorte, revelou alguns dos temas que já estão confirmados para os painéis e palestras. Entre os destaques:

Economia do Brasil: perspectivas, competitividade e desafios frente à geopolítica mundial

Reforma Tributária e seus efeitos sobre a economia baiana

Desenvolvimento econômico e social de Salvador e da Bahia: a importância das políticas públicas na geração de emprego e renda

Entre as autoridades e especialistas já confirmados para o evento, estão Caio Megale, economista-chefe da XP Investimentos, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que fará a abertura.

“Já convidamos também o nosso secretário de desenvolvimento econômico, Angelo Almeida, o secretário de ciência e tecnologia, André Joazeiro. Iremos convidar o nosso secretário de turismo, Maurício Bacelar. Também temos o apoio da Prefeitura de Salvador e já temos a confirmação da presença da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mila Paes”, reforçou Falcão.

Visita institucional no Grupo A TARDE | Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Experiência completa para público e marcas

Com estrutura planejada para dois dias de imersão em negócios, economia e inovação, o Summit Made in Bahia 2025 pretende entregar uma experiência completa para participantes e empresas. O evento contará com mais de 100 marcas expositoras, patrocinadoras e apoiadoras, além de um show de encerramento.

“O público visitante do evento pode esperar networking de alto nível. Uma audiência qualificada, ativações personalizadas, um ambiente propício ao negócio, ao relacionamento. A nossa curadoria de conteúdo para palestras é altamente qualificada também. Então, as empresas que buscam insights para o ano seguinte, elas vão encontrar ali, com certeza, inspirações para o próximo ano. E tem um show de encerramento, que é surpresa, para fechar o evento com chave de ouro”, pontuou Paula Lacorte.

“A gente começa a venda de ingressos na última semana de agosto, após o nosso lançamento oficial para a imprensa”, concluiu.

Em visita institucional nesta quarta-feira, 2, à sede do Grupo A TARDE, Carlos Falcão e Paula Lacorte foram recebidos pelo presidente de A TARDE, João de Mello Leitão; pelo diretor da A TARDE FM, Eduardo Dute; pela diretora de Conteúdos e Projetos Especiais, Mariana Carneiro; e pela diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois.

