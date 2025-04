Summit Made in Bahia: 2ª edição será maior e vai aquecer negócios

Evento reuniu empresários de diversos setores da Bahia - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Durante o lançamento da segunda edição do Summit Made In Bahia - evento que reúne principais marcas e empresários baianos - o 18° Encontro de Empresários do Bussiness Bahia apresentou nesta terça-feira, 9, importantes projetos que estão em curso durante o evento para incentivar o desenvolvimento da capital baiana e do estado.

Neste ano, o evento será realizado no Centro de Convenções e pretende reunir 5 mil pessoas e mais de 100 marcas baianas. Na primeira edição o evento foi realizado no Armazén Convention e reuniu 70 marcas baianas e 3.500 participantes.

"Espero seja melhor do que a primeira edição. Eu acho que a gente teve resultados excelentes no ano passado. Nós tivemos 70 marcas, nós tivemos 3.500 pessoas inscritas. Foram 20 presidentes e CEOs de organizações nacionais debatendo, secretários de estado e de município. E esse ano, nossas metas são ainda maiores", disse Carlos Sérgio Falcão, presidente do Made In Bahia.

Considerado um evento transversal e multisetorial, a primeira edição do Summit Made in Bahia foi realizado pelo Business Bahia, Zum Brazil e Zoom Imagem. Neste ano, o evento também contará com a importante participação do Lide/Ba em sua realização, consolidando o evento como a mais importante feira de negócios para o empreendedor baiano.

"Este ano estamos completando cinco anos. O grande objetivo do selo é despertar no consumidor baiano o interesse, a vontade de consumir nossos produtos e serviços. Eu digo sempre que nós temos que valorizar a nossa baianidade empresarial. O baiano gosta muito da sua cultura, da sua música, das suas tradições, mas o baiano tem dificuldade em valorizar o consumo dos produtos locais. Eu questiono muito pessoas que vão buscar escritórios de arquitetura, escritórios de publicidade, escritórios de engenharia, por exemplo, em outros estados, quando nós temos aqui prestadores de serviços, indústrias de muita qualidade. Quando a gente despertar o interesse do consumidor baiano, em consumir produtos locais, nós valorizamos a nossa economia, geramos emprego e renda em nosso estado", continuou o empresário.

Carlos Sérgio Falcão, presidente do Made In Bahia | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Neste ano, o evento será realizado nos dias 5 e 6 de novembro, e promete ser dois dias de integração empresarial, palestras e painéis que abordarão temas como sustentabilidade, finanças e economia, turismo, inovação e tecnologia, saúde, infraestrutura, agronegócio, indústria, petróleo e gás, energia, recursos humanos e markting.

"Aqui é onde é possível investir com perspectiva de futuro. Tem muita coisa nova chegando na Bahia. O estado tem uma posição estratégica em termos de recursos naturais, indústrias, serviços, então, há muita coisa chegando e trazendo oportunidades locais, porque o nosso foco dentro do Governo do Estado: verticalizar tudo e trazer a cadeia de valor para cá e não apenas trazer alguém que traga um produto e venda", disse o empresário e presidente do BahiaInveste, Paulo Guimarães.

Presidente do BahiaInveste, Paulo Guimarães | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O palestrante e também presidente do Salvador Par, Marcos Lessa, exaltou a força do estado, e mais do que isso, as parcerias para fomentar a economia baiana.

"É uma troca. Acredito que a discussão de investimento pela capital, ela tem que passar pelo ente municipal, pelo estadual e pelo ente federal, e a gente tem feito todo esse trabalho. Acho que a gente vai chegar cada vez mais próximo agora, dentro das inscrições, pra que a gente traga o melhor para o cidadão acompanhar no seu monopolismo", afirmou Marcos Lessa.

Marcos Lessa, presidente do Salvador Par | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O evento de lançamento contou com a participação de empresários de diversos setores como energia, empreendedorismo, sustentabilidade, finanças, inovação, tecnologia e muito mais.