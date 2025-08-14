Governo da Bahia inaugura escola de tempo integral em Mucugê

Estudantes de Mucugê - Foto: Emerson Santos

Com um investimento de aproximadamente R$ 27,2 milhões, o Governo da Bahia anunciou e entregou, nesta quinta-feira, 13, uma série de obras, equipamentos e serviços em Mucugê, na Chapada Diamantina. Entre as entregas, o maior destaque foi a inauguração do novo Colégio Estadual de Tempo Integral, localizado no Centro Histórico da cidade.

O colégio, que passa a integrar a rede estadual como a 88ª unidade desse modelo, recebeu R$ 10,4 milhões em investimentos, atende 343 estudantes e conta com uma estrutura moderna e completa. São 11 salas de aula, biblioteca e sala de multimídia adaptadas, dois laboratórios (de ciências e informática), restaurante estudantil com 48 lugares, teatro com capacidade para 200 pessoas, quadra poliesportiva coberta, vestiário, guarita, banheiros e salas administrativas.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Thuane Maria/GOVBA

“Na antiga escola não tínhamos uma estrutura como a gente tem agora, em questão de laboratório também. E agora a gente tem também a sala de informática, a quadra que já fica integrada junto com o colégio, que a gente tinha bastante dificuldade, pois tinha que se deslocar do colégio para ir para a quadra. E tudo isso é muito importante porque agora vamos ter mais experiência. Para a vida, a formação vai ser muito melhor”, destacou a estudante do 2º ano do Ensino Médio, Elika Lopes, 17 anos, também monitora do programa Mais Estudo.

Para a secretária da Educação da Bahia (SEC), Rowenna Brito, “essa unidade é mais uma prova da revolução que estamos promovendo na educação da rede estadual”.

Na sede do município, também foram entregues um ônibus escolar rural, por meio da SEC, uma ambulância e uma van para transporte de pacientes (TFD), fornecidas pela Secretaria de Saúde (Sesab). A agricultura familiar foi beneficiada com dois tanques de resfriamento de leite, além da entrega de títulos de terras do projeto Minha Terra Legal, que garante acesso à terra e direitos no campo.

Nova Mucugê - Vila Agrícola

| Foto: Thuane Maria/GOVBA

Em Nova Mucugê, localizada a 8 km da sede, foram realizadas inaugurações e novas autorizações. O governador Jerônimo Rodrigues entregou a obra de pavimentação dos quatro acessos à rodovia BA-142, no âmbito do programa Bahia em Movimento, com investimento de R$ 1,2 milhão e obra realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Já por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo inaugurou a Cooperativa dos Produtores Rurais da Chapada Diamantina – Coopchapada, com uma unidade de beneficiamento de frutas vermelhas, no valor de R$ 3,8 milhões, tendo como principal produto o morango. Além disso, são produzidos e comercializados amora, framboesa, mirtilo e maracujá. A previsão é de 6 mil/kg de morango congelado por mês e 15 mil/kg de morango in natura.

O governador ainda autorizou um convênio para recuperação de estufas agrícolas voltadas ao cultivo de morangos, orçado em aproximadamente R$ 1 milhão.

Para a assistente de produção, Márcia Sousa, “o trabalho da gente melhorou 100%, porque antes a gente não tinha uma sede, a gente não tinha nenhum suporte. Era bem precária a situação que a gente trabalhava antes. Depois do Galpão mudou tudo, porque hoje a gente tem como armazenar bem mais morango do que antes, a venda também não era tanta, como vende hoje em dia. A gente precisava desse apoio”.

Na ocasião, o gestor do Executivo estadual visitou o projeto Viveiro Macaúba da Acelen Renováveis que cultiva atualmente mais de 2 milhões de mudas para geração de biocombustíveis para a aviação civil. O viveiro tem uma capacidade de produção superior a 3,2 milhões de mudas.

Mais investimentos

Durante sua visita a Mucugê, o governador autorizou importantes ações para o desenvolvimento do município. Por meio da SDR, via Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), foi autorizado um convênio com a Prefeitura de Mucugê para a recuperação de estufas agrícolas, com foco na produção e cultivo de morangos na Vila Agrícola. Na área da saúde, a Sesab foi autorizada a ceder dois kits odontológicos ao município, fortalecendo os serviços de atenção básica.

Já na educação, a SEC recebeu autorização para iniciar os trâmites para a construção de uma creche no Bairro Nova Mucugê, beneficiando diretamente a comunidade local.

Além disso, a Seinfra foi autorizada a elaborar o projeto de pavimentação do trecho da BA-245 que liga Mucugê ao distrito de Nova Colina, em Boninal, garantindo melhores condições de mobilidade e acesso. Na área da saúde, o governador autorizou ainda a celebração de convênio com o município para a reforma e ampliação do Hospital Augusta Medrado Mattos (HAMM), com investimento previsto de R$ 9,8 milhões.