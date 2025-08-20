Menu
BAHIA

Criança de 4 anos motiva descoberta de estupro contra adolescente

Padrasto foi preso após pergunta da criança

Por Redação

20/08/2025 - 0:08 h
A criança teria presenciado o abuso -

Um homem de 54 anos foi preso nesta segunda-feira, 18, por suspeita de estuprar a enteada, de 15 anos, na cidade de Buerarema, no sul da Bahia.

Informações da Polícia Militar indicam são de que o crime foi descoberto depois que o filho de 4 anos do investigado perguntou à mãe se ela sabia do "namoro" do pai com a irmã. A criança teria presenciado o abuso.

Adolescente confirma

A adolescente confirmou o estupro depois de ser questionada pela mãe. Com a confirmação da adolescente, militares foram acionados.

O homem chegou a fugir em um primeiro momento, mas voltou para a casa da família, enquanto a esposa registrava o caso na delegacia. Ao chegar no imóvel, o suspeito foi surpreendido na porta por policiais que esperavam por ele.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça. Já a vítima está sob acompanhamento do Conselho Tutelar do município.

