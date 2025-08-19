Crime organizado entre Bahia e Rio perde força com prisão de 6 traficantes

Além das prisões, as investigações levaram ao indiciamento de oito pessoas - Foto: Ilustrativa/Haeckel Dias/Ascom PC-BA

Seis traficantes baianos envolvidos com em homicídios e tráfico de drogas, com ligação a uma facção do Rio de Janeiro foram presos nesta terça-feira, 19, durante cumprimento de mandado através da Operação Ouro.

Segundo a Polícia Civil da Bahia e de Pernambuco, os presos foram localizados nas seguintes cidades:

2 na cidade de Itaquitinga, em Pernambuco

2 em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano

1 em Itapetinga

1 no município de Poções.

Além das prisões, as investigações levaram ao indiciamento de oito pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na operação, também foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de dois veículos, um notebook e diversos aparelhos celulares.

