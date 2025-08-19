Menu
OPERAÇÃO OURO

Crime organizado entre Bahia e Rio perde força com prisão de 6 traficantes

Ação conjunta atingiu núcleo financeiro e operacional da organização

Redação

Por Redação

19/08/2025 - 22:01 h
Além das prisões, as investigações levaram ao indiciamento de oito pessoas
Além das prisões, as investigações levaram ao indiciamento de oito pessoas

Seis traficantes baianos envolvidos com em homicídios e tráfico de drogas, com ligação a uma facção do Rio de Janeiro foram presos nesta terça-feira, 19, durante cumprimento de mandado através da Operação Ouro.

Segundo a Polícia Civil da Bahia e de Pernambuco, os presos foram localizados nas seguintes cidades:

  • 2 na cidade de Itaquitinga, em Pernambuco
  • 2 em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano
  • 1 em Itapetinga
  • 1 no município de Poções.

Além das prisões, as investigações levaram ao indiciamento de oito pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na operação, também foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de dois veículos, um notebook e diversos aparelhos celulares.

Integrantes das operação

Participaram da Operação Ouro policiais da:

  • 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Vitória da Conquista)
  • Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste)
  • 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista)
  • Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

x