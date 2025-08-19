Menu
POLÍCIA
FOGO!

Fazenda com 25 mil pés de maconha e energia solar é encontrada na Bahia

Ação começou pela manhã e mobilizou diversas unidades da segurança pública

Redação

Por Redação

19/08/2025 - 18:51 h
Além da droga, as equipes também apreenderam um veículo
Além da droga, as equipes também apreenderam um veículo

Uma ação conjunta das forças estaduais e federais de segurança resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e equipamentos em Brotas de Macaúbas nesta terça-feira, 19.

Durante a operação, foram encontrados cerca de 25 mil pés de maconha, além de 300 kg da erva já ensacada e 30 placas solares, que seriam usadas no cultivo da plantação.

ofensiva contra a facção criminosa teve início nas primeiras horas da manhã
ofensiva contra a facção criminosa teve início nas primeiras horas da manhã | Foto: Divulgação / SSP

A ofensiva contra a facção criminosa teve início nas primeiras horas da manhã e se estendeu até o final da tarde. Uma pequena amostra da droga foi enviada para perícia, enquanto o restante foi destruído por incineração.

Além da droga, as equipes também apreenderam um veículo utilizado para transportar sementes e fertilizantes. A operação contou com a participação da FICCO Bahia, Polícia Militar, Polícia Federal (unidade de Juazeiro), CIPEs Caatinga e Chapada e a 28ª CIPM.

O coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró, ressaltou a importância do trabalho de inteligência na luta contra o tráfico:

“Seguimos com o trabalho de inteligência para capturar os traficantes e descapitalizar toda a organização criminosa”, declarou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.

Tags:

Bahia FICCO interior maconha ssp

Ver todas

x