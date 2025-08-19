Brasil registra aumento alarmante de mulheres mortas por tiros

Lar continua sendo o principal local de ocorrência - Foto: rawpixel.com / Tanasiri

O número de mulheres vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio praticados com armas de fogo aumentou significativamente em 2025. Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, até a primeira quinzena de agosto, pelo menos 29 mulheres foram baleadas, representando um aumento de 45% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 20 casos nos 57 municípios monitorados.

Na Bahia, o levantamento do Instituto Fogo Cruzado registrou quatro mulheres vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio com arma de fogo em 2025, todas fatais, concentradas na Região metropolitana de Salvador, com Camaçari e Simões Filho, com duas vítimas em cada município. O aumento é preocupante, já que em 2024 apenas duas mulheres morreram nessas cidades. Assim como no cenário nacional, o lar foi o principal local de ataque, e companheiros ou ex-companheiros são os principais autores desses crimes.



Maioria das vítimas não sobrevive

Entre as mulheres atingidas em 2025, 76% não sobreviveram, totalizando 22 mortes e sete feridas. No ano anterior, 60% das vítimas não sobreviveram: 12 morreram e oito ficaram feridas.

Regiões mais afetadas

Recife e região metropolitana lideram o ranking, concentrando 31% dos casos, com nove mulheres atingidas.

Rio de Janeiro e região metropolitana registraram 10 vítimas em 2025, sendo oito mortes e duas feridas.

Salvador e região metropolitana mantiveram quatro vítimas, mas todas fatais em 2025.

Grande Belém passou de uma ferida em 2024 para duas mortes em 2025.

Locais e autoria dos crimes

O lar continua sendo o principal local de ocorrência, com 15 das 29 mulheres atingidas dentro de casa. Outros cinco casos aconteceram em bares. A maioria dos crimes (25 casos, 86%) foi cometida por companheiros ou ex-companheiros.

Outro ponto preocupante é o envolvimento de agentes de segurança, responsáveis por um quarto dos casos (7 das 29 vítimas).

