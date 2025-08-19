Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INTERIOR

Polícia monta ofensiva contra o Comando Vermelho no interior da Bahia

Operação Ouro já levou ao indiciamento de oito pessoas ligadas à facção

Luan Julião

Por Luan Julião

19/08/2025 - 13:44 h
Operação é conduzida pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista
Operação é conduzida pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista -

Uma ofensiva conjunta das polícias civis da Bahia e de Pernambuco resultou, nesta terça-feira, 19, na prisão de quatro suspeitos ligados ao Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do país. A ação, batizada de Operação Ouro, teve como alvos lideranças que, além de atuar em homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, também funcionavam como elos estratégicos entre o Rio de Janeiro e a Bahia.

Dois veículos, celulares e um notebook foram apreendidos
Dois veículos, celulares e um notebook foram apreendidos | Foto: Divulgação / SSP

Dois dos investigados foram localizados em Pernambuco, enquanto outros dois, apontados como parte do núcleo financeiro da facção, foram detidos em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Entre eles está um criminoso com histórico de assaltos a bancos em diferentes estados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Pedreiro é preso suspeito de estuprar a própria filha na Bahia
Empresário que matou gari diz que pegou arma da esposa escondido
Plantação de maconha com sistema de energia solar é destruída na Bahia

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos dois veículos, celulares e um notebook, que devem reforçar as provas já reunidas no inquérito. Até agora, as investigações levaram ao indiciamento de oito pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Acusado deverá cumprir pena de 40 anos de reclusão, com início em regime fechado
Acusado deverá cumprir pena de 40 anos de reclusão, com início em regime fechado | Foto: Divulgação / SSP

A operação é conduzida pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista, com apoio da Dirpin/Sudoeste, da 10ª Coorpin, do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e da Polícia Civil de Pernambuco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia CV interior operação Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação é conduzida pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Operação é conduzida pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Operação é conduzida pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Operação é conduzida pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x