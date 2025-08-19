Polícia monta ofensiva contra o Comando Vermelho no interior da Bahia

Operação é conduzida pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista - Foto: Divulgação / SSP

Uma ofensiva conjunta das polícias civis da Bahia e de Pernambuco resultou, nesta terça-feira, 19, na prisão de quatro suspeitos ligados ao Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do país. A ação, batizada de Operação Ouro, teve como alvos lideranças que, além de atuar em homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, também funcionavam como elos estratégicos entre o Rio de Janeiro e a Bahia.

Dois veículos, celulares e um notebook foram apreendidos | Foto: Divulgação / SSP

Dois dos investigados foram localizados em Pernambuco, enquanto outros dois, apontados como parte do núcleo financeiro da facção, foram detidos em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Entre eles está um criminoso com histórico de assaltos a bancos em diferentes estados.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos dois veículos, celulares e um notebook, que devem reforçar as provas já reunidas no inquérito. Até agora, as investigações levaram ao indiciamento de oito pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Acusado deverá cumprir pena de 40 anos de reclusão, com início em regime fechado | Foto: Divulgação / SSP

A operação é conduzida pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista, com apoio da Dirpin/Sudoeste, da 10ª Coorpin, do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e da Polícia Civil de Pernambuco.