Plantação de maconha com sistema de energia solar é destruída na Bahia

Entorpecentes seriam comercializados em Salvador

Redação

Por Redação

19/08/2025 - 10:32 h
Roça de maconha que contava com suporte de energia solar
Roça de maconha que contava com suporte de energia solar

Uma plantação de maconha com direito a sistema de energia solar foi destruída em uma operação da Polícia Federal em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia, nesta terça-feira, 19.

Segundo informações iniciais, os entorpecentes seriam comercializados em Salvador e também no Litoral Norte da Bahia. Além das placas solares, os policiais desarticularam também todo o sistema de irrigação montado pelos criminosos.

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e as polícias militar e federal. As equipes promoveram a contagem dos pés de maconha e também iniciaram o processo de erradicação da droga.

Plantação
Plantação | Foto: Divulgação SSP

“O combate às facções segue firme na Bahia, com ações integradas das Forças Estaduais e Federais. Parabéns aos policiais lotados na FICCO Bahia, CIPEs Caatinga e Chapada, 28ª CIPM e PF de Juazeiro. Não daremos trégua ao crime organizado”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

energia solar maconha Plantação de Maconha polícia militar

x