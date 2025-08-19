LUTO NO JUDICIÁRIO
Desembargador do TJ-BA João Augusto Pinto morre em Salvador
Magistrado havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no ano passado
Por Redação
O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) João Augusto Pinto faleceu na madrugada desta terça-feira, 19, aos 72 anos.
O magistrado havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no ano passado e permaneceu por um longo período internado. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento e o velório.
Leia Também:
Trajetória
Natural de Itabuna, João Augusto Pinto formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1977. Posteriormente, concluiu o mestrado na mesma instituição, em 1996.
Antes de ingressar na magistratura, exerceu mandato como vereador no município de Ibicaraí entre os anos de 1982 e 1986, renunciando ao cargo para assumir funções no Judiciário.
Sua carreira na magistratura incluiu atuação em diversas comarcas baianas, entre elas Santa Terezinha, Uruçuca, Feira de Santana, Itabuna e Santo Amaro. Em 1994, foi promovido por mérito para a capital do estado, onde passou a integrar a Corte do TJ-BA.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes