LUTO NO JUDICIÁRIO

Desembargador do TJ-BA João Augusto Pinto morre em Salvador

Magistrado havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no ano passado

Por Redação

19/08/2025 - 6:32 h | Atualizada em 19/08/2025 - 8:23
João Augusto Pinto faleceu na madrugada desta terça-feira, 19, aos 72 anos.
João Augusto Pinto faleceu na madrugada desta terça-feira, 19, aos 72 anos.

O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) João Augusto Pinto faleceu na madrugada desta terça-feira, 19, aos 72 anos.

O magistrado havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no ano passado e permaneceu por um longo período internado. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento e o velório.

Trajetória

Natural de Itabuna, João Augusto Pinto formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1977. Posteriormente, concluiu o mestrado na mesma instituição, em 1996.

Antes de ingressar na magistratura, exerceu mandato como vereador no município de Ibicaraí entre os anos de 1982 e 1986, renunciando ao cargo para assumir funções no Judiciário.

Sua carreira na magistratura incluiu atuação em diversas comarcas baianas, entre elas Santa Terezinha, Uruçuca, Feira de Santana, Itabuna e Santo Amaro. Em 1994, foi promovido por mérito para a capital do estado, onde passou a integrar a Corte do TJ-BA.

