ACB firma parceria e coloca a Bahia no centro da transição energética

A Bahia acaba de ganhar ainda mais destaque no mapa mundial da transição energética. Isso porque a Associação Comercial da Bahia (ACB), assinou, na tarde dessa segunda-feira, 18, uma parceria de cooperação com a Energy Fuels Inc., empresa norte-americana que é uma das maiores produtoras de urânio dos Estados Unidos e referência global em terras raras.

O termo foi assinado pela presidente da ACB, Isabela Suarez, e a diretora de Comunidade, Relações Governamentais e Institucionais e Jurídica da Energy Fuels Inc., Carolina Sampaio Batista, em um encontro na Palácio da Associação Comercial, no bairro do Comércio, em Salvador.

A presidente da ACB, Isabela Suarez, assina termo de cooperação com Carolina Sampaio Batista, a diretora de Comunidade, Relações Governamentais e Institucionais e Jurídica da Energy Fuels Inc. | Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE

O vice-presidente da ACB, Ricardo Luzbel, o vice-presidente de Sustentabilidade da ACB, Georges Humbert, e o coordenador do núcleo de sustentabilidade da ACB, Jorge Cajazeira, também estiveram presentes no evento.

(esc.) Ricardo Luzbel, vice-presidente da ACB, Isabela Suarez, presidente ACB, Carolina Sampaio Batista, diretora da Energy Fuels, e Jorge Cajazeira - Coordenador do núcleo de sustentabilidade da ACB | Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE

"A importância de uma parceria como essa é que o Brasil tem apresentado grandes perspectivas no campo da mineração e a gente sabe que o setor de terras raras tem sido uma coisa, digamos assim, muito procurada pelo mundo todo. Hoje, 99% do mundo depende do mercado da China. Então, o Brasil pode se colocar, sim, num lugar de destaque, fazendo uso inteligente dos seus recursos naturais. Afinal de contas, isso é um recurso natural, mas ao mesmo tempo o que a gente assiste é um desenvolvimento responsável", explicou Isabela Suarez.

A presidente reforçou ainda que a parceria trará impactos positivos para o estado e para o setor. "Não se trata da exploração pela exploração, mas também do desenvolvimento humano, que acontece sempre que uma empresa decide explorar um recurso natural. Então isso vem carregado de uma responsabilidade, de atividade regular, de aumento da nossa empregabilidade, e um setor produtivo, seguro, sólido, só tem a contribuir", finalizou ela.

Avanços e sustentabilidade caminham juntos

Para Georges Humbert, vice-presidente de Sustentabilidade da ACB, a adesão da Energy Fuels à entidade representa um avanço significativo, pois insere no debate empresarial baiano uma das maiores referências globais em terras raras.

Ainda segundo ele, a parceria fortalece a pauta da sustentabilidade ao conectar mineração responsável, energias renováveis e desenvolvimento econômico, reafirmando o compromisso da associação com a difusão de práticas ESG - sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), na Bahia e no Brasil.

"Empresas como a Energy Fuel, que trabalha com terras raras, e é um assunto que está na ordem do dia, vindo agregar valor à Associação Comercial, a gente terá mais essa pauta para difundir dentro da sociedade baiana e brasileira", pontuou Humbert.

"Ao contrário do que se pensa, ser sustentável não é ser ambientalmente extremista ao ponto de não permitir intervenções humanas. Ser sustentável requer preservação do equilíbrio ecológico para as presentes e futuras gerações, mas também, de igual modo, sem hierarquia, progresso social, melhoria de vida das pessoas, escola, saneamento básico, saúde, segurança pública, tudo isso, e que, finalmente, só se requer com outro pilar, que é a da economia, geração de emprego e renda", concluiu o vice-presidente.

A ACB

A Associação Comercial da Bahia, fundada em 1811, é a mais antiga entidade empresarial do Brasil e um dos símbolos da história econômica do país. Com sede no tradicional Palácio da ACB, a instituição bicentenária atua como espaço de diálogo e articulação entre empresários, governo e sociedade civil.

Ao longo desses 214 anos, a ACB tem desempenhado papel estratégico na defesa do empreendedorismo, na promoção do desenvolvimento econômico e social da Bahia e na valorização da livre iniciativa. Hoje, também incorpora pautas contemporâneas, como inovação, sustentabilidade e práticas ESG, reforçando sua relevância no cenário empresarial baiano e nacional.

À frente da entidade está a advogada, empresária e liderança ativa no cenário institucional baiano. Recém-empossada como presidente, ela é a segunda mulher a ocupar o cargo na história da associação.

Energy Fuels

Fundada em 1987 e sediada no Colorado (EUA), a Energy Fuels opera a White Mesa Mill, em Utah, a única planta licenciada nos Estados Unidos para processamento de minerais pesados ricos em óxidos de terras raras. A unidade vem ampliando a capacidade de produção de insumos de alto valor tecnológico, como disprósio e térbio, aplicados em turbinas, ímãs permanentes e veículos elétricos.

Em 2023, a multinacional adquiriu 17 concessões minerais entre Prado e Caravelas, cidades no extremo sul da Bahia, em uma área de mais de 15 mil hectares com significativa concentração de areias pesadas.

O projeto, batizado de Bahia Project, tem potencial de gerar entre 3 e 10 mil toneladas anuais de concentrado, o que equivale a até 5 mil toneladas de óxidos de terras raras, volume capaz de abastecer a produção de até 1 milhão de veículos elétricos por ano.