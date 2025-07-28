Posse de Isabela Suarez marca virada histórica da ACB

Isabela Suarez tomou posse para o cargo nesta segunda-feira, 28 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O salão nobre da Associação Comercial da Bahia (ACB) lotado consagrou a posse da nova presidente Isabela Suarez na noite desta segunda-feira, 28, no bairro do Comércio, em Salvador.

Visivelmente emocionada, a nova executiva da entidade bicentenária falou sobre a importância de assumir a cadeira deixada pelo agora presidente do Conselho Superior da ACB, Paulo Cavalcanti.

“Assumir a presidência da mais antiga entidade empresarial das Américas é estar à frente do símbolo vivo do pensamento econômico liberal da força do empreendedorismo e da união dos empresários”, iniciou ela.

Apesar da antiguidade, a casa teve apenas duas mulheres à frente da gestão: Lise Weckerle, que ocupou o cargo entre 2003 e 2007, e agora, Isabela Suarez, que assume o biênio 2025-2027.

“É uma realização. Uma conquista feminina, a partir do momento em que a gente ocupa espaços, sem dúvidas nenhuma, nós impactamos muitas pessoas”, disse a presidente ao Portal A TARDE.

Em seguida, ela complementou falando sobre o poder da ação coletiva e da organização estratégica entre mulheres, principalmente, as empreendedoras. Segundo Isabela, a ascensão feminina nos espaços de poderes faz com que a sociedade reconheça suas contribuições de direito.

“O núcleo da mulher empresária é muito atuante, é núcleo que promove relações, as mulheres trazem casos, e se a gente se reagrupa, se a gente se articula, isso também é estratégia. A gente consegue construir uma grande rede de apoio e esse movimento conjunto faz com que a sociedade entenda que nós precisamos ocupar espaços”, enfatizou.

Ao passar o bastão para a empresária, o ex-presidente Paulo Cavalcanti elogia a escolha para a presidência, e diz que atuação será conjunta para a evolução do país.

“É a segunda mulher a assumir, mas, é mais do que isso: é a eficiência, competência e a vontade de fazer, de doação. Ela é extraordinária e pode contar, não só com toda a sociedade que está aqui, mas, particularmente, comigo. Eu estarei com ela, como anjo da guarda dela, dando continuidade a tudo que esse Brasil precisa”, ressaltou Paulo.

Prestígio

Sob fortes aplausos, a posse de Isabela Suarez, como presidente da ACB, contou com a presença da elite baiana, que excedeu o histórico espaço nesta noite.

Entre empresários, políticos e figuras públicas presentes no ato, estavam o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, e o diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves.

Presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, ao lado do diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), também foi uma das figuras que prestigiou o ato solene. O chefe do Executivo soteropolitano, inclusive, compôs a mesa de honra.

Ao Portal A TARDE, Bruno exaltou a nova nomeação, a qual considerou como “competente e moderna”.

“Mais uma mulher em posição de destaque. Ela [Isabela Suarez] é extremamente competente, experiente e traz uma pegada de sustentabilidade, portanto, uma empresária moderna. Ela traz em sua atividade institucional conceitos que os executivos têm que ter”, disse.

Já a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), fala sobre o papel feminino neste momento em que o país enfrenta uma guerra comercial com os Estados Unidos. Para a pessedista, é necessário “coragem” para assumir um cargo de chefia.

“É a segunda mulher que chega no momento difícil que o Brasil enfrenta. Uma mulher de fibra, uma mulher de coragem e isso nós dá força para ver que [lugar] de mulher é onde a gente quer. Eu tenho certeza que a associação fará um belíssimo trabalho e que saberá representar muito bem todos os seus associados”, afirmou Ivana.

Presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD) | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Conheça a história de Isabela Suarez

Isabela Silva Suarez é advogada, empresária e liderança ativa no cenário institucional baiano. Ela se destaca por sua trajetória marcada pela defesa da sustentabilidade, inovação e do empreendedorismo feminino. Uma das principais vozes do empresariado na Bahia, além de reunir experiências no setor jurídico, também atua na gestão de projetos ambientais e no associativismo.

Como vice-presidente de sustentabilidade empresarial e coordenadora do núcleo de sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia (ACB), na gestão de Paulo Cavalcanti, Isabela Suarez liderou projetos pioneiros e promoveu debates sobre ESG - conjunto de práticas e critérios que avaliam o desempenho de uma empresa em relação à sustentabilidade e responsabilidade social corporativa -, direito ambiental e governança urbana, aproximando os empresários de temas antes considerados de menor importância.

Ela assume o posto no lugar de Paulo Cavalcanti, que agora é líder do Conselho Superior da ACB. Isabela é a segunda mulher a ocupar o cargo mais alto da entidade bicentenária e a mais antiga das Américas. Antes dela, somente a empresária Lise Weckerle esteve à frente da instituição, de 2003 a 2007. Ela faleceu em janeiro deste ano.

A mais nova presidente comercial da Bahia, para o biênio 2025–2027, também comanda a Fundação Baía Viva, instituição que, há 25 anos, se dedicada à preservação e valorização da Baía de Todos-os-Santos e do turismo do estado.

À frente da Baía Viva, ela liderou uma série de iniciativas transformadoras e, inclusive, conquistou o selo internacional Bandeira Azul para a Praia de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades. Essa é primeira certificação do tipo no Norte e Nordeste do país. O feito é o simbolo do compromisso da gestora com a valorização do patrimônio natural baiano e com práticas sustentáveis em áreas de uso coletivo.

Em setembro de 2024, Isabela Suarez foi agraciada com a Comenda Dois de Julho - a mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil) em reconhecimento às suas contribuições ao desenvolvimento sustentável e à liderança feminina no meio empresarial.

Casada e mãe de duas crianças, Isabela Silva Suarez, é neta do empresário Manuel Suárez Meijor, mais conhecido como Manolo Suárez. Falecido em 2020, ele foi tesoureiro, secretário e diretor da ACB.

Homenagens

A cerimônia foi além do ato de posse e foi marcada por homenagens aos membros da ACB. Entre os condecorados, estão os ex-presidentes Paulo Cavalcanti e Wilson Andrade.

Apesar de ser ex-executivo, Cavalcanti continuará atuando na entidade. A partir de agora, ele assume passa a presidir o Conselho Superior da ACB. Como despedida do alto escalão, ele foi homenageado com um quadro com a sua foto.

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A arte ficará estampada ao lado dos demais ex-presidentes em um espaço na associação soteropolitana.

Durante discurso, Paulo Cavalcanti lembrou da crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, deflagrada pelo presidente Donald Trump, com a taxação de 50% nas exportações brasileiras.

“As pessoas estão achando que política é Fla x Flu, é Ba x Vi. [...]. Quando eu falo de inteligência cidadã participativa, é participar sim da transformação do nosso país. Nós precisamos de um plano de ação, de um plano a longo prazo de transformação nacional, e não, potencializamos”, sugeriu.

Medalha Conde dos Arcos

Na ocasião, o economista e empresário Wilson Andrade foi condecorado com a Medalha Conde dos Arcos, a mais alta honraria entregue pela Associação Comercial da Bahia (ACB).

A venera foi entregue pelas mãos de Isabela Suarez e Paulo Cavalcanti.