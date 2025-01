Isabela Suarez é destaque na capa da nova edição da Let’s Go Bahia

A empresária Isabela Suarez - Foto: Divulgação

Com o lançamento de mais uma edição, a Let’s Go Bahia encerrou 2024 com chave de ouro. A edição 67 da revista, com circulação programada para janeiro e fevereiro de 2025, já está disponível e traz reflexões sobre o tema central “propósito”. A empresária Isabela Suarez, referência em liderança feminina, sustentabilidade e direito, ilustra a capa da nova edição.

A trajetória de Isabela é exemplo de como o propósito pode ir além da motivação e ser um guia transformador e alicerce para liderar; alinhando valores pessoais e ações práticas para contribuir positivamente para o mercado e sociedade. “Buscamos sempre capas especiais para fechar o ano que termina e abrir o que começa, e 2024 foi o ano de Isabela! Não havia nome mais adequado para protagonizar nossa capa nesta edição”, comenta Verônica Villas Bôas, Publisher da Let’s Go Bahia. “Contar a história inspiradora dessa mulher forte é uma honra”, completa.

O jornalista Tamyr Mota, diretor de conteúdo do Anota Bahia, assina a matéria exclusiva que conta a história da empresária. “Esta é a segunda vez que ele assina uma matéria de capa para nossa revista. Sua competência e dedicação enriquecem ainda mais nosso conteúdo”, afirma Verônica.

A coluna Agro, assinada por Verônica Macedo e a coluna de Finanças, por Laura Guimarães, são algumas das novidades desta edição, além da LET, Inteligência Artificial da Let’s Go Bahia. São destaques da edição: temas de beleza e bem-estar, o polêmico “chip da beleza” e a reversão de harmonizações faciais; e a cobertura de eventos marcantes, como a Feijoada do Tivoli. Por fim, o historiador Rafael Dantas destaca os patrimônios históricos do estado e a jornalista Malu Fontes emociona com sua crônica repleta de provocações e reflexões para o novo ano.