"Tudo é possível com uma boa política ambiental", diz Isabela Suarez

Presente no II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade, a advogada e empresária Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva, falou da importância do evento para a ampliação e incentivo à proteção do meio ambiente.



Em entrevista ao Portal A TARDE, Isabela afirmou que o fórum demonstra que "toda atividade que é regular, ela é sustentável". "Eu fico muito feliz e satisfeita quando eu vejo fóruns como esse sendo realizados em nossa cidade, principalmente porque inaltecem recursos naturais que são abundantes no estado da Bahia. E além disso, para quebrar alguns mitos e paradigmas de que esse tipo de atividade, ela não seria sustentável. Então o que a gente vê aqui hoje é uma conclusão em torno do tema de que toda atividade que ela é regular, ela pode ser sustentável".

A presidente da Fundação Baía Viva afirmou ainda que "não faz sentido, a Bahia com essa abundância de recursos naturais e sua mineração, em relação a todas as estatísticas que foram mostradas, não se fazer, não aproveitar toda essa oportunidade em função de sustentabilidade. Então o que a gente vê é que ao legalizar, ao fiscalizar, ao implementar uma boa política ambiental de compensação, tudo é possível. Então eu acho que a discussão está muito em torno dessa possibilidade da regularização, da fiscalização e da eficácia da exploração da atividade", complementou.

Em sua segunda edição, o fórum acontece nesta terça-feira, 17, em Salvador, e tem o objetivo de promover um espaço de diálogo, reflexão e troca de conhecimentos sobre as práticas sustentáveis no setor de mineração.

O evento é relizado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e reune autoridades, especialistas, empresários e representantes de mineradoras para discutir importantes pautas relacionadas à agenda sustentável.