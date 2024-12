Mineração precisa abraçar novas práticas limpas, dizem especialistas

O II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade, tem como tema central “Minerais críticos e estratégicos: o papel da mineração para a transição energética”. - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Com foco em discutir práticas sustentáveis no setor de mineração no estado da Bahia, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) reuniu grandes nomes para fomentar o debate sobre a transição energética, que segundos os especialistas, precisa abraçar novas práticas devido a demanda pela sustentabilidade.

O II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade, tem como tema central “Minerais críticos e estratégicos: o papel da mineração para a transição energética”.

O diretor de relações institucionais do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) Rinaldo Macin aponta que daqui há 10 anos, as políticas sustentável adotadas atualmente, que são referências na Bahia, não serão as mesmas, pressionando às indústrias e empresas a fomentarem novas práticas sustentáveis.

Fórum discutiu práticas sustentáveis no setor de mineração | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

"O Brasil está forte, e a mineração está aplicando no Brasil R$ 65 bilhões de dólares de investimento nos próximos 4 anos. O maior investimento de mineração hoje no Brasil está aqui na Bahia, com o projeto de minério de ferro. Então, há um componente muito importante na hora de reconectar com a sociedade. O primeiro diálogo é importante. O garimpo legal é o nosso inimigo, é o oposto do que nós estamos fazendo aqui nessa sala. Ele afeta a imagem, reputação, qualidade da mineração brasileira", disse Macin.

Quem também ressalta o estado como principal centro de produção de minérios foi Emerson Souza, VP de Relações Institucionais do Brazil Iron.

"O Brasil está num lugar privilegiadíssimo nesse momento de transição energética, e eu acredito que a Bahia está situada em uma posição privilegiadíssima neste momento de transição para uma economia de baixo arco. Não só pela sua riqueza mineral, que já foi dito, vai ser muito mais esplanada que houve no outro dia, mas também pela sua riqueza de fontes de energia renovável. Eu diria que o Estado hoje tem uma oportunidade ímpar dentro de uma janela de produção de meios de se fomentar não só a descarbonização da indústria no Brasil, mas no mundo todo", disse ele.

Estão presentes o presidente da CBPM, Henrique Carballal, o preside te da Fieb, Carlos Henrique Passos, vice presidente de Sustentabilidade da ABC Isabela Suarez, o presidente do IBRADES, Georges Humbert o diretor-geral da ANM, Mauro Sousa, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, o secretário do Trabalho, Emprego e Renda Davidson Magalhães e entre outras figuras.