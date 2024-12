II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade acontece na próxima terça-feira

- Foto: Divulgação/CBPM

Com o objetivo de promover um espaço de diálogo, reflexão e troca de conhecimentos sobre as práticas sustentáveis no setor de mineração, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) realiza, na próxima terça-feira (17), em Salvador, o II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade. O evento reunirá autoridades, especialistas, empresários e representantes de mineradoras para discutir importantes pautas relacionadas à agenda sustentável.

A segunda edição do fórum tem como tema central “Minerais críticos e estratégicos: o papel da mineração para a transição energética”, a fim de destacar o potencial mineral da Bahia para a expansão das energias renováveis. O evento promete ser um marco na discussão sobre o futuro da mineração no Brasil, destacando a sustentabilidade como um pilar essencial para o desenvolvimento do setor.

Programação

Com uma programação diversificada, o II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade abordará temas como a "Transição energética: cenário atual e desafios", "ESG e boas práticas na mineração", "Ações da iniciativa privada para a sustentabilidade" e "Caminhos para o desenvolvimento sustentável da mineração".

Entre os palestrantes confirmados do fórum estão o diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Rinaldo Mancin; o presidente do Sindicato de Mineração na Bahia (SINDIMIBA), Sandro Magalhães; a vice-presidente de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez; o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRADES), Georges Humbert; e outros grandes nomes da agenda sustentável e setor mineral da Bahia e do Brasil.

Iniciativa

De acordo com o presidente da CBPM, Henrique Carballal, o evento representa uma iniciativa da companhia para promover um alinhamento entre o setor mineral e a agenda ESG. “É essencial que a mineração esteja alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e às boas práticas ambientais, sociais e de governança que orientam nossas ações enquanto CBPM”, informou.

Carballal também enfatiza que o debate sobre sustentabilidade deve englobar tanto a proteção ambiental quanto a responsabilidade social. “Nosso objetivo é promover uma mineração que respeite e preserve o meio ambiente de forma clara e plena. No entanto, é fundamental lembrar que o principal agente do meio ambiente é o ser humano”, destacou.

“Por isso, devemos garantir que a mineração também cuide das comunidades tradicionais, respeite as comunidades locais, gerando riquezas a essas comunidades e garantindo o desenvolvimento integral de cada uma delas”, completou o presidente da CBPM.