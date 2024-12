Carballal ressalta importância do II Fórum CBPM que começa nesta terça

Presidente da CBPM, Henrique Carballal. - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Começa nesta terça-feira, 17, o II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade realizado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), às 9h, em Salvador. O evento, que será realizado no Fera Palace Hotel, reunirá autoridades, especialistas, empresários e representantes de mineradoras para discutir importantes pautas relacionadas à agenda sustentável.

Leia mais

>> Grupo A TARDE firma parceria para cobertura do II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade

Ao Portal A TARDE, o presidente da CBPM, Henrique Carballal, ressaltou a importância do evento para a Bahia e detalhou como a ação pode trazer retorno ao Estado.

“Hoje a CBPM realiza um fórum buscando ouvir a sociedade, trazendo especialistas do país inteiro buscando formar opinião e construir linhas de atuação na mineração que tragam as políticas de desenvolvimento respeitando o meio ambiente, respeitando as comunidades e desenvolvendo economicamente essas comunidades trazendo os benefícios sociais que a mineração precisa cumprir”, declarou, durante visita ao Grupo A TARDE.

“A gente está antenado a esse momento, respeitando a situação que o país e o mundo estão vivendo, a pressão sobre a transição energética, sobre os minerais estratégicos, então a gente precisa nos preparar para a gente poder desenvolver, garantir uma sustentabilidade e garantindo o desenvolvimento social”, afirmou.

A segunda edição do fórum tem como tema central “Minerais críticos e estratégicos: o papel da mineração para a transição energética”, a fim de destacar o potencial mineral da Bahia para a expansão das energias renováveis. O evento promete ser um marco na discussão sobre o futuro da mineração no Brasil, destacando a sustentabilidade como um pilar essencial para o desenvolvimento do setor.

Programação

Com uma programação diversificada, o II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade abordará temas como a "Transição energética: cenário atual e desafios", "ESG e boas práticas na mineração", "Ações da iniciativa privada para a sustentabilidade" e "Caminhos para o desenvolvimento sustentável da mineração".

Leia mais

>> II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade tem programação divulgada

Entre os palestrantes confirmados do fórum estão o diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Rinaldo Mancin; o presidente do Sindicato de Mineração na Bahia (SINDIMIBA), Sandro Magalhães; a vice-presidente de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez; o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRADES), Georges Humbert; e outros grandes nomes da agenda sustentável e setor mineral da Bahia e do Brasil.

Carballal também esteve em entrevista, na manhça desta terça, no programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM. Confira a conversa completa: