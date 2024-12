II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade tem programação divulgada

Evento acontece na próxima terça-feira, 17 - Foto: Divulgação

O II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade, evento de grande porte para discutir sobre os efeitos da mineração na descarbonização e transição energética, teve sua programação divulgada.

O evento, que é realizado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) em parceria com o Grupo A TARDE, acontecerá na próxima terça-feira, 17, no Fera Palace Hotel, no Centro Histórico, e irá reunir autoridades políticas, especialistas, representantes empresariais e líderes do setor.

Parceiro da CBPM na realização do evento, o Grupo A TARDE terá ampla cobertura em seus veículos, portais e impressos A TARDE e MASSA!, e também nas redes sociais do grupo.

Na cerimônia de abertura, que acontece às 9h, o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente da CBPM, Henrique Carballal, irão receber o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, e o Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), Mauro Sousa.

O primeiro painel, que começa às 9h40, terá como tema central a "Transição Energética: cenário atual e desafios". Participarão da palestra o Secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Angelo Almeida, o Diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Rinaldo Mancin, o Country Manager da Homerun Resources Inc, Antonio Vítor, e o Vice-presidente de Relações Institucionais da Brazil Iron, Emerson Souza.

Às 11h10, o 2º painel do dia se debruça sobre "ESG e boas práticas na mineração". Discutirão o tema o CEO da Galvani, Marcelo Oliveira, o CFO da Appian Capital Brazil, Milson Mundim, o COO da Largo, Célio Pereira, e Giselle Oliveira, Gerente da Equinox Gold.

Após uma pausa para o almoço, o evento retorna às 14h30 com o terceiro painel do dia: "Ações da iniciativa privada para a sustentabilidade". A Vice-Presidente de Sustentabilidade de Associação Comercial da Bahia, Isabela Suarez, conversará com Eduardo Athayde, Diretor da WWI Brasil, Sandro Magalhães, Presidente do SINDIMIBA, e Paulo Cezar Cabral, Mediador de Conflitos do Governo da Bahia.

Para finalizar a programação a Deputada Estadual Fabíola Mansur estará junto com o presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), Antonio Gobbo, o presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (IBRADES), Georges Humbert, e o Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (ABIROCHAS), Reinaldo Sampaio, para a realização do Painel 4: "Caminhos para o desenvolvimento sustentável da mineração".

Após este último painel, será realizada uma cerimônia de encerramento com apresental cultural do bloco afro Malê Debalê.

O evento é apenas para convidados, mas o público geral poderá acompanhar todos os momentos-chave e a repercussão, além de diversos conteúdos exclusivos, em todos os veículos do Grupo A TARDE.