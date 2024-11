Grupo A TARDE firma parceria para cobertura do II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade

Presidente da CBPM, Henrique Carballal - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) se prepara para realizar em dezembro o II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade, evento de grande porte que reúne autoridades políticas, especialistas, líderes do setor e empresas em buscar de discutir sobre os efeitos da mineração na descarbonização e transição energética.

Neste ano, o evento será realizado em parceria com o Grupo A TARDE, que fará uma ampla cobertura em seus veículos, portais e impressos A TARDE e MASSA!, e também nas redes sociais do grupo.

A parceria foi firmada entre o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, e o presidente da CBPM, Henrique Carballal, em visita à sede do grupo. Também estiveram presentes na reunião o diretor de relações institucionais de A TARDE, Luciano Neves, e o vice-presidente da CBPM, Carlos Borel.

A cooperação foi comemorada pelo presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, que endossou a importância de se discutir o futuro da mineração na Bahia em um momento em que o estado se destaca do setor e de se promover a sustentabilidade como mote central para a atividade.

"O Grupo A TARDE se orgulha em realizar o Fórum CBPM de Mineração e Sustentabilidade, um espaço para discutirmos o futuro da mineração na Bahia. Nossa visão é fortalecer o desenvolvimento econômico local, não apenas exportando recursos, mas também atraindo investimentos que valorizem a cadeia produtiva mineral, sempre com foco na sustentabilidade e inclusão social", afirmou.

O vice-presidente da estatal, o economista Carlos Borel, falou sobre a expectativa para o evento e da importância de tratar a mineração como um dos principais vetores do desenvolvimento econômico baiano.

“Esse evento surgiu como uma plataforma para a gente debater sobre o papel estratégico que a mineração tem, principalmente, neste momento de descarbonização. A gente sabe que não há transição energética e nem de baixo carbono sem mineração”, contou.

“A gente atua não só na pesquisa mineral, mas também no fomento à mineração. A gente enxerga o setor como um dos grandes vetores do movimento social e econômico do nosso estado. O grande gerador de emprego e renda. A Bahia é a bola da vez na mineração e temos um passaporte para o futuro que não temos o direito de dispensar", disse.

Mais informações sobre a realização do II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade serão divulgadas posteriomente com exclusividade pelo Grupo A TARDE.