BAHIA
Garota de programa é vítima de estupro e pula de carro para fugir
Crime aconteceu depois que um dos envolvidos fingiu ser um cliente
Por Redação
Uma mulher de 26 anos denuncia ter sido estuprada por três homens, na madrugada deste segunda-feira, 18, na Rua Castro Alves, bairro do Pontal, na cidade de Ilhéus, litoral sul da Bahia. A vítima, que é garota de programa, só conseguiu fugir dos suspeitos após pular de um carro em movimento.
Segundo a TV Santa Cruz, o crime aconteceu depois que um dos envolvidos fingiu ser um cliente e marcou um encontro com a jovem. Quando a mulher chegou ao local da marcação, o suspeito estava com outros dois homens e o grupo a atacou.
Após a ação, a vítima ficou com arranhões e hematomas no corpo. Ela passará por exames de corpo de delito. Elea descreu os homens como:
- um de cor branca com cavanhaque;
- outro caboclo de cabelo liso
- e o terceirpo seria um homem negro.
Leia Também:
Investigação
A vítima realizou exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria do crime é apurada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Ilhéus, onde o caso foi registrado.
Em nota, a PC informou que testemunhas serão ouvidas e imagens de câmeras de videomonitoramento da região serão analisadas para contribuir na identificação dos suspeitos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes