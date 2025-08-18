Menu
BAHIA
BAHIA

Garota de programa é vítima de estupro e pula de carro para fugir

Crime aconteceu depois que um dos envolvidos fingiu ser um cliente

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 22:49 h
Imagem ilustrativa da imagem Garota de programa é vítima de estupro e pula de carro para fugir
-

Uma mulher de 26 anos denuncia ter sido estuprada por três homens, na madrugada deste segunda-feira, 18, na Rua Castro Alves, bairro do Pontal, na cidade de Ilhéus, litoral sul da Bahia. A vítima, que é garota de programa, só conseguiu fugir dos suspeitos após pular de um carro em movimento.

Segundo a TV Santa Cruz, o crime aconteceu depois que um dos envolvidos fingiu ser um cliente e marcou um encontro com a jovem. Quando a mulher chegou ao local da marcação, o suspeito estava com outros dois homens e o grupo a atacou.

Após a ação, a vítima ficou com arranhões e hematomas no corpo. Ela passará por exames de corpo de delito. Elea descreu os homens como:

  • um de cor branca com cavanhaque;
  • outro caboclo de cabelo liso
  • e o terceirpo seria um homem negro.

Investigação

A vítima realizou exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria do crime é apurada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Ilhéus, onde o caso foi registrado.

Em nota, a PC informou que testemunhas serão ouvidas e imagens de câmeras de videomonitoramento da região serão analisadas para contribuir na identificação dos suspeitos.

