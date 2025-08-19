Pedreiro é preso suspeito de estuprar a própria filha na Bahia

O caso chegou ao conhecimento da polícia em 14 de maio - Foto: Ascom PCBA

Um pedreiro de 46 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha, nesta segunda-feira, 18, no bairro Vila Galvão, no município de Casa Nova, na Bahia. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva da Polícia Civil (PC).

De acordo com a PC, o caso chegou ao conhecimento da polícia em 14 de maio, após um relatório do Conselho Tutelar de Casa Nova em que a adolescente relatou que morava com o pai e que ele teria tentado estuprá-la e a tocado em suas partes íntimas.

O homem foi submetido a exames de lesões corporais e será transferido para o Conjunto Penal de Juazeiro, onde ficará à disposição da Justiça. A vítima receberá acompanhamento psicossocial, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).