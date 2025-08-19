CASA NOVA
Pedreiro é preso suspeito de estuprar a própria filha na Bahia
Adolescente relatou que pai havia tocado em suas partes íntimas
Por Redação
Um pedreiro de 46 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha, nesta segunda-feira, 18, no bairro Vila Galvão, no município de Casa Nova, na Bahia. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva da Polícia Civil (PC).
De acordo com a PC, o caso chegou ao conhecimento da polícia em 14 de maio, após um relatório do Conselho Tutelar de Casa Nova em que a adolescente relatou que morava com o pai e que ele teria tentado estuprá-la e a tocado em suas partes íntimas.
O homem foi submetido a exames de lesões corporais e será transferido para o Conjunto Penal de Juazeiro, onde ficará à disposição da Justiça. A vítima receberá acompanhamento psicossocial, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
