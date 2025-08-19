Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é indiciado e preso após engravidar a filha duas vezes

Paternidade foi confirmada via exame de DNA, como divulgou a polícia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/08/2025 - 18:29 h | Atualizada em 19/08/2025 - 19:47
Homem é preso ao estuprar e engravidar a filha duas vezes
Homem é preso ao estuprar e engravidar a filha duas vezes -

Um homem de 41 anos teve seu mandato de prisão cumprido na segunda-feira, 18, ao engravidar duas vezes sua própria filha adolescente na cidade de Itamaraju, no extremo Sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, PC, a menina que possui 16 anos de idade, sofreu estupros desde os 8 anos de idade. O crime foi comprovado após os exames de DNA comprovarem a paternidade das duas crianças.

Ainda segundo a polícia, a primeira gestação aconteceu quando a garota tinha 13 anos de idade, já a mais recente, quando estava com 15 anos de idade. As crianças viviam com a mãe e o suspeito na mesma casa.

O homem foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos de idade, e estupro qualificado, quando a vítima é maior de 14 e menor de 18. Ele segue no sistema prisional e está a disposição da Justiça.

x