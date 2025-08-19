Mortes em Ilhéus: DPT faz perícia em local três dias após corpos serem achados

Peritos do DPT fizeram buscas três dias após o crime - Foto: Reprodução TV Santa Cruz

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, cidade do sul do estado, estiveram nessa terça-feira, 19, na área de mata onde os corpos das servidoras públicas do munícipio Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e da jovem Mariana Bastos da Silva, 20, foram encontrados, na tarde de último sábado, 16.

Os peritos foram ao local com o objetivo de achar a arma branca usada no crime e possíveis elementos que contribuam com as investigações e elucidação do caso.

"Só hoje [terça-feira] que foram fazer a perícia no local. Tipo assim: tiveram lá, mas não isolaram o local, não fizeram absolutamente nada. Hoje retornaram, só que três dias depois já tem até coisas a mais lá. Tinha um pallet, entulho, até uma cadeira tinha lá, coisa que não tinha antes", lamentou uma fonte do Portal A TARDE, afirmando que a perícia de local de crime foi feita tardiamente.



Além da equipe do DPT, funcionários do setor de limpeza da prefeitura de Ilhéus e policiais militares estiveram na localidade, que fica na região entre as Associações dos Funcionários da Ceplac (AFC) e Atlética Banco do Brasil (AABB), na zona sul da cidade.

Em nota enviada à reportagem, o DPT rebateu a informação sobre a demora no procedimento e que realizou uma perícia no local no mesmo dia em que os corpos foram encontrados.

"No dia 19 de agosto, as equipes retornaram ao local para complementar a perícia através da busca por novos vestígios que poderiam estar camuflados por conta de uma densa vegetação de restinga que existia no local", disse a assessoria do departamento.

O DPT completou dizendo que acionou "uma equipe da prefeitura para apoiar a perícia na retirada da referida vegetação" e que "a perícia complementar teve por objetivo traçar um perfil de utilização daquela área a partir dos elementos encontrados pela equipe".

Investigações e família

Na noite dessa terça-feira, o Portal A TARDE entrevistou o cunhado de Alexsandra, autônomo Davi Vinícius Costa Gonçalves. Casado com a irmã da servidora pública, Davi afirmou que a família ainda tenta compreender o que aconteceu com ela e as outras vítimas.

Segundo ele, até o momento, nenhuma informação oficial foi repassada pelas autoridades e tudo o que sabem sobre o caso tem chegado apenas por meio da imprensa e de publicações nas redes sociais.

"A polícia não está divulgando nada, não nos comunicou nada sobre o andamento do caso. O que a gente vê é o que todo mundo vê nas redes sociais, boatos ou aquilo que sai na imprensa", disse o rapaz, afirmando que a esposa já foi ouvida duas vezes no Núcleo de Homicídios de Ilhéus.

Questionando se a cunhada estava recebendo alguma ameaça ou se havia alguma possibilidade de o crime ter sido praticado por um ex-namorado de Alexsandra, ele disse que não havia qualquer sinal de ameaça, tampouco motivos aparentes que levasse a crer que algo assim pudesse acontecer com as vítimas.

"A gente até gostaria de ter [informações] para, de alguma forma, ajudar nas investigações, a resolver, para entender o que aconteceu. Mas, não temos nada da vida de Ale, de Helena que nos faça pensar que isso iria acontecer em algum momento", avaliou.

Procurado pela reportagem, o delegado Helder Carvalhal de Almeida, titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, orientou procurar a assessoria de comunicação da Polícia Civil.

Entenda o caso

Alexsandra Oliveira Suzart, 45, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20, foram vistas pela última vez, na tarde da sexta-feira, 15, caminhando na praia dos Milionários com um cachorro.

Os corpos delas foram encontrados na tarde do sábado, 16, em uma área de mata. Uma fonte informou ao Portal A TARDE que o animal foi encontrado vivo, amarrado a uma árvore perto dos corpos.

Imagens de câmeras de segurança da Cabana Soro Caseiro registraram as três caminhando pela praia, momentos após saírem de casa. As vítimas moravam em prédios próximos e eram servidoras públicas municipais. Os boletins de ocorrência sobre os desaparecimentos foram feitos pela irmã de Alexsandra e pelo companheiro de Maria Helena, que também é pai de Mariana.