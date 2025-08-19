Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECISÃO JUDICIAL

Presa por matar namorado, mulher tem prisão preventiva decretada

Rapaz foi morto a facadas no dia do aniversário após se negar a mostrar celular para suspeita

Redação

Por Redação

19/08/2025 - 22:13 h
Cleidiana teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
Cleidiana teve a prisão em flagrante convertida em preventiva -

A Justiça decidiu que Cleidiane Alves Ferreira, 20 anos, vai permanecer presa pela suspeita de matar a facadas o namorado, Jonas Ferreira Nunes, 32, no último sábado, 16, em Formosa do Rio Preto, cidade do oeste da Bahia. A prisão em flagrante dela foi convertida em preventiva, nessa terça-feira, 19, durante audiência de custódia.

Jonas completou 32 anos no dia em que foi morto e, horas antes do crime, havia celebrado a data ao lado de amigos e familiares. Conforme relatos, uma discussão teve início após ele se negar a mostrar conversas do celular para a namorada. O desentendimento evoluiu para uma agressão e o rapaz foi esfaqueado na região do tórax.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ele ainda chegou a ser levado ao Hospital Municipal Doutor Altino Lemos Santiago, mas não resistiu aos ferimentos. Cleidiane foi localizada ainda no mesmo dia, na residência de parentes, onde confessou o crime e foi presa pela Polícia Militar.

Durante depoimento, Cleidiane informou sofrer de crises de asma. Por isso, a Justiça determinou que ela seja submetida a avaliação médica para verificar se há necessidade de prescrição de remédios ou tratamento contínuo.

Leia Também:

Crime organizado entre Bahia e Rio perde força com prisão de 6 traficantes
Mortes em Ilhéus: DPT faz perícia em local três dias após corpos serem achados
Fazenda com 25 mil pés de maconha e energia solar é encontrada na Bahia

Jonas e Cleidiane estavam juntos há seis meses. De acordo com informações da mãe do rapaz, Dedita Ferreira, a nora já apresentava sinais de comportamento violento. Ela ainda revelou que a suspeita já havia ameaçado Jonas com uma faca, em outra ocasião, na frente da filha dele, uma criança de seis anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aniversário audiência de custódia Briga celular confissão Formosa do Rio Preto HOMICÍDIO Polícia Civil prisão preventiva suspeita violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cleidiana teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Cleidiana teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Cleidiana teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Cleidiana teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x