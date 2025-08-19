Presa por matar namorado, mulher tem prisão preventiva decretada

Cleidiana teve a prisão em flagrante convertida em preventiva - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Justiça decidiu que Cleidiane Alves Ferreira, 20 anos, vai permanecer presa pela suspeita de matar a facadas o namorado, Jonas Ferreira Nunes, 32, no último sábado, 16, em Formosa do Rio Preto, cidade do oeste da Bahia. A prisão em flagrante dela foi convertida em preventiva, nessa terça-feira, 19, durante audiência de custódia.

Jonas completou 32 anos no dia em que foi morto e, horas antes do crime, havia celebrado a data ao lado de amigos e familiares. Conforme relatos, uma discussão teve início após ele se negar a mostrar conversas do celular para a namorada. O desentendimento evoluiu para uma agressão e o rapaz foi esfaqueado na região do tórax.

Ele ainda chegou a ser levado ao Hospital Municipal Doutor Altino Lemos Santiago, mas não resistiu aos ferimentos. Cleidiane foi localizada ainda no mesmo dia, na residência de parentes, onde confessou o crime e foi presa pela Polícia Militar.

Durante depoimento, Cleidiane informou sofrer de crises de asma. Por isso, a Justiça determinou que ela seja submetida a avaliação médica para verificar se há necessidade de prescrição de remédios ou tratamento contínuo.

Jonas e Cleidiane estavam juntos há seis meses. De acordo com informações da mãe do rapaz, Dedita Ferreira, a nora já apresentava sinais de comportamento violento. Ela ainda revelou que a suspeita já havia ameaçado Jonas com uma faca, em outra ocasião, na frente da filha dele, uma criança de seis anos.