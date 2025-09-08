POLÍCIA
Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia
Suspeito, com mais de 60 anos e formação universitária, teria sido recrutado para não levantar suspeitas
Por Redação
Uma ação coordenada entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO – Ilhéus) e a Polícia Militar resultou na prisão de um homem de mais de 60 anos, flagrado transportando 95 quilos de drogas, na manhã desta segunda-feira, 8. A abordagem ocorreu na BR-415, entre os municípios de Barro Preto e Itapé.
Segundo as autoridades, o suspeito atuava no transporte e distribuição de entorpecentes do município de Vitória da Conquista para cidades da região sudoeste e sul da Bahia. O veículo, de placa SHT1H39, estava sendo monitorado pelas equipes quando foi interceptado.
Durante a revista, os policiais encontraram 93 quilos de maconha e mais de três quilos de haxixe, acondicionados em caixas dentro da mala do carro. As investigações indicam que o idoso, que possui formação universitária, foi recrutado por organizações criminosas para realizar o transporte sem levantar suspeitas.
A operação contou com o apoio do 15º BPM e da 63ª CIPM, reforçando a ação integrada contra o tráfico de drogas na região.
