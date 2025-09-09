Mais de 30 pessoas são detidas durante operação em Itapuã

Equipes da Transalvador apreenderam 16 motocicletas com restrições - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Durante as diligências da Operação Itapuã em Paz, deflagrada na noite de segunda-feira, 8, pelas polícias Civil, Militar, Guarda Civil Municipal e outros órgãos municipais, 34 pessoas foram conduzidas para averiguação na unidade policial e dois homens tiveram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) lavrados por posse de cocaína e desacato.

De acordo com o delegado titular da 12ª DT/Itapuã, Maurício Moradillo, mais da metade das pessoas levadas para a delegacia já tiveram passagens pela polícia.

“Mais do que averiguação, esse trabalho nos dá subsídios para investigações que estão em curso, também promovendo mais segurança para a população local e turistas. A integração com os órgãos municipais é importante demais para ordenamento público, que reflete na segurança das pessoas nesta região”, pontuou o delegado.

Equipes da Transalvador apreenderam 16 motocicletas com restrições junto ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Servidores das Secretarias Municipais de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e de Ordem Pública (Semop) também apreenderam 250 equipamentos não permitidos, entre eles, garrafas de vidro, facões, facas, toldos, sombreiros e barris de aço. Também foram desativados dez comércios informais não autorizados e dois estabelecimentos comerciais foram notificados por ocupação irregular da calçada. As ações ainda tiveram a atuação da Limpurb.