Homem é preso transportando "falso cuscuz" em ônibus de Salvador

No entanto, ao verificarem a bolsa, os policiais localizaram porções de entorpecentes - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira, 21, suspeito de transportar drogas dentro de um ônibus do transporte público de Salvador. No entanto, durante a abordagem, o supeito disse que estava carregando cuscuz para vender na praia.

O caso ocorreu na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, durante a Operação Força Total. Policiais realizavam abordagens de rotina quando decidiram fiscalizar o coletivo. Durante a inspeção, a equipe solicitou que o passageiro abrisse a mochila que carregava e, ao ser questionado sobre o conteúdo, ele afirmou que se tratava de cuscuz.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, ao verificarem a bolsa, os policiais localizaram porções de entorpecentes. A cuja quantidade e tipo específico não foram divulgados pela corporação. A descoberta desmentiu a versão apresentada pelo homem e levou à sua imediata detenção.

O homem detido e o material apreendido foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Operação de segurança

A prisão integra as ações da Operação Força Total, deflagrada pela Polícia Militar da Bahia, que tem como objetivo: