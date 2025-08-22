Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Grávida tenta entrar com drogas nas partes íntimas em presídio

Mulher é esposa de um interno do Conjunto Penal de Feira de Santana

22/08/2025 - 13:01 h
Mulher foi conduzida à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) -

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) barrou, na manhã de quinta-feira, 21, uma mulher grávida que tentava entrar com drogas escondidas nas partes íntimas dentro do Conjunto Penal de Feira de Santana.

Ela, que é companheira de um interno da unidade prisional, foi flagrada tentando entrar no presídio com substâncias análogas à cocaína e à maconha. A descoberta foi feita pelas policiais penais da unidade durante procedimento de inspeção de vestimentas.

Na ação, as agentes desconfiaram do volume sobressalente na roupa íntima. A flagranteada estava usando um pequeno pacote com o entorpecente como absorvente íntimo para disfarçar, no entanto, como a mulher estava gestante, levantou a suspeita.

Leia Também:

Preso é flagrado com maconha no intestino em presídio na Bahia
Homem é preso em volta de "saidinha" com drogas no estômago na RMS
Alerta máximo: homem foge do presídio de Salvador durante banho de sol

Após a descoberta inicial, as policiais penais fizeram uma entrevista com a mulher e ela confessou que, além desse pacote, escondia mais drogas no interior do corpo.

Um invólucro, bem maior e contendo cerca de 270 gramas da substância análoga à maconha, foi introduzido dentro das partes íntimas, porém, a abordagem das policiais evitou que a droga entrasse na unidade prisional. A mulher foi conduzida à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

x