Grávida tenta entrar com drogas nas partes íntimas em presídio

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) barrou, na manhã de quinta-feira, 21, uma mulher grávida que tentava entrar com drogas escondidas nas partes íntimas dentro do Conjunto Penal de Feira de Santana.

Ela, que é companheira de um interno da unidade prisional, foi flagrada tentando entrar no presídio com substâncias análogas à cocaína e à maconha. A descoberta foi feita pelas policiais penais da unidade durante procedimento de inspeção de vestimentas.

Na ação, as agentes desconfiaram do volume sobressalente na roupa íntima. A flagranteada estava usando um pequeno pacote com o entorpecente como absorvente íntimo para disfarçar, no entanto, como a mulher estava gestante, levantou a suspeita.

Após a descoberta inicial, as policiais penais fizeram uma entrevista com a mulher e ela confessou que, além desse pacote, escondia mais drogas no interior do corpo.

Um invólucro, bem maior e contendo cerca de 270 gramas da substância análoga à maconha, foi introduzido dentro das partes íntimas, porém, a abordagem das policiais evitou que a droga entrasse na unidade prisional. A mulher foi conduzida à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).