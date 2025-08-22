Líder do CV morre em operação contra facções no Engenho Velho da Federação

Operação cumpre ordens contra integrantes de grupos criminosos - Foto: Divulgação / SSP

Uma megaoperação policial movimentou o Engenho Velho da Federação, em Salvador, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 22.

Batizada de Operação Intervenção, a ação reuniu cerca de 200 agentes das polícias Civil, Militar, Federal, Técnica e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA).

O objetivo foi executar mandados contra integrantes de facções envolvidas em homicídios, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), cinco criminosos ligados a facções foram alcançados durante a operação. Três deles, foragidos da Justiça, foram presos nas localidades conhecidas como Forno e Baixa da Égua, áreas de domínio do Comando Vermelho (CV).

Outro homem, também apontado como traficante, reagiu às equipes e foi baleado em confronto, sendo socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Com ele, foram encontrados arma e munições.

Um dia antes, na tarde de quinta-feira, 21, as forças de segurança já haviam localizado um dos principais alvos da operação: o traficante conhecido como Piloto. Ele estava escondido na zona rural de Santo Amaro e era investigado por homicídios, roubos e extorsões contra moradores do Engenho Velho da Federação.

Durante a tentativa de prisão, houve troca de tiros e o suspeito acabou não resistindo. Uma pistola, carregador e munições foram apreendidos.

Território conflagrado

O Engenho Velho da Federação é apontado pelas forças de segurança como uma das áreas mais sensíveis da capital. O bairro é dividido em territórios de facções rivais.

Enquanto localidades como Buraco da Gia e Muriçoca são controladas pelo Bonde do Maluco (BDM), outras como Forno, Lajinha e Baixa da Égua têm forte presença do Comando Vermelho (CV). Essa disputa é responsável por constantes confrontos armados.

Objetivo foi executar mandados contra integrantes de facções | Foto: Divulgação / SSP

A operação desta sexta-feira concentrou esforços justamente nessas áreas estratégicas, incluindo também o final de linha do bairro. Nas primeiras horas da manhã, a circulação de ônibus chegou a ser suspensa, sendo retomada por volta das 7h40.

Centro Integrado de Comando e Controle

Para dar suporte à operação, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) foi ativado ainda na madrugada desta sexta-feira. A célula permite acionamento rápido das equipes em campo e o monitoramento completo da área de atuação da operação. Policiais militares, civis, federais e técnicos atuaram durante todo o dia no CICC, garantindo coordenação e agilidade nas ações.

Fala do coordenador da operação

O delegado federal Eduardo Badaró, coordenador da FICCO/BA, destacou a importância da ação conjunta para conter a violência na região:

"Hoje deflagramos a Operação Intervenção, uma resposta do Estado, juntando forças estaduais e federais, com a FICCO/Bahia. O objetivo é cumprir mandados de prisão de indivíduos pertencentes a uma facção criminosa. Entendemos que a região precisa dessa captura, dessa operação, para a manutenção da paz. Estaremos atentos. Essa é só mais uma operação, com mais de 200 policiais envolvidos."

Ele reforçou ainda a continuidade do trabalho:

"Estamos tendo bastante resultado com a captura desses indivíduos violentos. Qualquer grupo criminoso violento, estaremos a postos para intervir a qualquer momento."