Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEDERAÇÃO

Líder do CV morre em operação contra facções no Engenho Velho da Federação

Cinco criminosos ligados a facções rivais são alcançados em Salvador e Santo Amaro

Luan Julião

Por Luan Julião

22/08/2025 - 13:48 h
Operação cumpre ordens contra integrantes de grupos criminosos
Operação cumpre ordens contra integrantes de grupos criminosos -

Uma megaoperação policial movimentou o Engenho Velho da Federação, em Salvador, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 22.

Batizada de Operação Intervenção, a ação reuniu cerca de 200 agentes das polícias Civil, Militar, Federal, Técnica e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O objetivo foi executar mandados contra integrantes de facções envolvidas em homicídios, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), cinco criminosos ligados a facções foram alcançados durante a operação. Três deles, foragidos da Justiça, foram presos nas localidades conhecidas como Forno e Baixa da Égua, áreas de domínio do Comando Vermelho (CV).

Outro homem, também apontado como traficante, reagiu às equipes e foi baleado em confronto, sendo socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Com ele, foram encontrados arma e munições.

Um dia antes, na tarde de quinta-feira, 21, as forças de segurança já haviam localizado um dos principais alvos da operação: o traficante conhecido como Piloto. Ele estava escondido na zona rural de Santo Amaro e era investigado por homicídios, roubos e extorsões contra moradores do Engenho Velho da Federação.

Durante a tentativa de prisão, houve troca de tiros e o suspeito acabou não resistindo. Uma pistola, carregador e munições foram apreendidos.

Território conflagrado

O Engenho Velho da Federação é apontado pelas forças de segurança como uma das áreas mais sensíveis da capital. O bairro é dividido em territórios de facções rivais.

Enquanto localidades como Buraco da Gia e Muriçoca são controladas pelo Bonde do Maluco (BDM), outras como Forno, Lajinha e Baixa da Égua têm forte presença do Comando Vermelho (CV). Essa disputa é responsável por constantes confrontos armados.

Objetivo foi executar mandados contra integrantes de facções
Objetivo foi executar mandados contra integrantes de facções | Foto: Divulgação / SSP

A operação desta sexta-feira concentrou esforços justamente nessas áreas estratégicas, incluindo também o final de linha do bairro. Nas primeiras horas da manhã, a circulação de ônibus chegou a ser suspensa, sendo retomada por volta das 7h40.

Centro Integrado de Comando e Controle

Para dar suporte à operação, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) foi ativado ainda na madrugada desta sexta-feira. A célula permite acionamento rápido das equipes em campo e o monitoramento completo da área de atuação da operação. Policiais militares, civis, federais e técnicos atuaram durante todo o dia no CICC, garantindo coordenação e agilidade nas ações.

Fala do coordenador da operação

O delegado federal Eduardo Badaró, coordenador da FICCO/BA, destacou a importância da ação conjunta para conter a violência na região:

"Hoje deflagramos a Operação Intervenção, uma resposta do Estado, juntando forças estaduais e federais, com a FICCO/Bahia. O objetivo é cumprir mandados de prisão de indivíduos pertencentes a uma facção criminosa. Entendemos que a região precisa dessa captura, dessa operação, para a manutenção da paz. Estaremos atentos. Essa é só mais uma operação, com mais de 200 policiais envolvidos."

Ele reforçou ainda a continuidade do trabalho:

"Estamos tendo bastante resultado com a captura desses indivíduos violentos. Qualquer grupo criminoso violento, estaremos a postos para intervir a qualquer momento."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bdm crime organizado CV operação Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Operação cumpre ordens contra integrantes de grupos criminosos
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Operação cumpre ordens contra integrantes de grupos criminosos
Play

Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto

Operação cumpre ordens contra integrantes de grupos criminosos
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Operação cumpre ordens contra integrantes de grupos criminosos
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

x