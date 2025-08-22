VIOLÊNCIA
Garota de 12 anos é executada a tiros a caminho da escola na Bahia
Crime brutal chocou moradores da cidade e a Polícia Civil investiga autoria e motivação
Por Luan Julião
Uma adolescente de apenas 12 anos foi brutalmente assassinada a tiros na manhã desta sexta-feira, 22, em São Félix, no Recôncavo Baiano. A vítima, identificada como Ágatha Santana Pereira, seguia para a escola quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta.
De acordo com informações preliminares, os suspeitos interceptaram a jovem na região da Volta do Turirim e efetuaram disparos, atingindo-a fatalmente. O crime ocorreu em plena luz do dia, gerando forte comoção na cidade pela violência do ato e pela pouca idade da vítima.
Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 20ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência no Bairro 135. No local, a guarnição encontrou a adolescente já sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo.
A Delegacia Territorial de São Félix assumiu a investigação do caso. Segundo a Polícia Civil, foram expedidas guias de perícia e necropsia, e a unidade já realiza oitivas e diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.
Moradores da região demonstraram indignação diante da execução da estudante.
