Homem é preso na Bahia após tentar matar ex-mulher na frente da filha

Prisão preventiva do suspeito foi deflagrada em 19 de agosto

Um homem foi preso na quinta-feira, 21, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, por tentar matar a ex-companheira com golpe de "mata-leão". A mulher ficou desacordada por 30 minutos e foi socorrida por uma vizinha.

A mulher já sofria ameaças e violência psicológica e já prestou queixa na delegacia em maio. À época ela recebeu ameaças por mensagens. “Eu posso até responder um processo, mas eu lhe garanto que, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida, eu lhe dou um fim”, disse o suspeito.

O homem chegou a ser preso, mas foi posto em liberdade após pagamento de fiança. A ex-companheira já possuía uma medida protetiva contra o suspeito. No dia 16 agosto ele invadiu a casa da ex-mulher e tentou matá-la na frente da filha de apenas um ano. A vítima registrou um novo boletim de ocorrência no dia 18 de agosto. A prisão preventiva do suspeito foi deflagrada em 19 de agosto.