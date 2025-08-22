POLÍCIA
Homem é preso na Bahia após tentar matar ex-mulher na frente da filha
Suspeito já tinha sido preso anteriormente por ameaças a ex-mulher
Por Redação
Um homem foi preso na quinta-feira, 21, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, por tentar matar a ex-companheira com golpe de "mata-leão". A mulher ficou desacordada por 30 minutos e foi socorrida por uma vizinha.
A mulher já sofria ameaças e violência psicológica e já prestou queixa na delegacia em maio. À época ela recebeu ameaças por mensagens. “Eu posso até responder um processo, mas eu lhe garanto que, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida, eu lhe dou um fim”, disse o suspeito.
O homem chegou a ser preso, mas foi posto em liberdade após pagamento de fiança. A ex-companheira já possuía uma medida protetiva contra o suspeito. No dia 16 agosto ele invadiu a casa da ex-mulher e tentou matá-la na frente da filha de apenas um ano. A vítima registrou um novo boletim de ocorrência no dia 18 de agosto. A prisão preventiva do suspeito foi deflagrada em 19 de agosto.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes