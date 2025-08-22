Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Drogas avaliadas em R$ 1 milhão são encontradas em operação da PM

PMDF também deflagrou a Operação Força Total na quinta-feira

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

22/08/2025 - 7:31 h
Material ilícito apreendido em operação
Material ilícito apreendido em operação -

Uma operação feita pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de quinta-feira, 21, apreendeu drogas avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão e dois homens foram presos por volta das 21h30, na Quadra 204 do Recanto das Emas, no Distrito Federal.

A operação contou com a participação das equipes do GTOP 47, GTOP 35 e do Regimento de Polícia Montada (Cavalaria). Na ação, foram apreendidas 34,5 peças de “supermaconha”, sete porções de skunk, balanças de precisão e outros apetrechos utilizados no tráfico de drogas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os suspeitos presos já possuíam antecedentes criminais por roubo, tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia.

Leia Também:

Polícia ocupa Engenho Velho da Federação em combate a facções
Guerra por terra: mortes de defensores de direitos ganham força na Bahia
Pacote misterioso: cobra é encontrada em encomenda dos Correios
Brasil registra aumento alarmante de mulheres mortas por tiros

Operação Força Total

Em paralelo, a PMDF deflagrou a 18ª edição da Operação Força Total no Quartel do 20º Batalhão, no Paranoá. A iniciativa integra polícias militares de todos os estados, reforçando a cooperação nacional e a atuação estratégica das forças de segurança.

A Operação Força Total tem como objetivo prevenir a criminalidade, aumentar a presença policial nas ruas e fortalecer a sensação de segurança da população. No Distrito Federal, a PMDF atuará com grande mobilização em todas as áreas no Paranoá, com efetivo ampliado, patrulhamento intensificado e apoio de unidades especializadas. A tropa estará presente em locais estratégicos, garantindo abordagens qualificadas, visibilidade ostensiva e pronta resposta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Drogas apreendidas maconha PMDF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Material ilícito apreendido em operação
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Material ilícito apreendido em operação
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

Material ilícito apreendido em operação
Play

Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

Material ilícito apreendido em operação
Play

Mulher é presa após perseguir colega de faculdade em Salvador

x