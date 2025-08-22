Drogas avaliadas em R$ 1 milhão são encontradas em operação da PM

Material ilícito apreendido em operação - Foto: Divulgação / PMDF

Uma operação feita pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de quinta-feira, 21, apreendeu drogas avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão e dois homens foram presos por volta das 21h30, na Quadra 204 do Recanto das Emas, no Distrito Federal.

A operação contou com a participação das equipes do GTOP 47, GTOP 35 e do Regimento de Polícia Montada (Cavalaria). Na ação, foram apreendidas 34,5 peças de “supermaconha”, sete porções de skunk, balanças de precisão e outros apetrechos utilizados no tráfico de drogas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os suspeitos presos já possuíam antecedentes criminais por roubo, tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia.

Operação Força Total

Em paralelo, a PMDF deflagrou a 18ª edição da Operação Força Total no Quartel do 20º Batalhão, no Paranoá. A iniciativa integra polícias militares de todos os estados, reforçando a cooperação nacional e a atuação estratégica das forças de segurança.

A Operação Força Total tem como objetivo prevenir a criminalidade, aumentar a presença policial nas ruas e fortalecer a sensação de segurança da população. No Distrito Federal, a PMDF atuará com grande mobilização em todas as áreas no Paranoá, com efetivo ampliado, patrulhamento intensificado e apoio de unidades especializadas. A tropa estará presente em locais estratégicos, garantindo abordagens qualificadas, visibilidade ostensiva e pronta resposta.