OPERAÇÃO INTERVENÇÃO

Polícia ocupa Engenho Velho da Federação em combate a facções

Três foragidos da Justiça foram capturados na ação

Redação

Por Redação

22/08/2025 - 6:53 h | Atualizada em 22/08/2025 - 7:17
Operação cumpre ordens contra integrantes de grupos criminosos
Operação cumpre ordens contra integrantes de grupos criminosos

Três foragidos da Justiça foram capturados na manhã desta sexta-feira, 22, nas localidades do Forno e da Baixa da Égua, no Engenho Velho da Federação, onde cerca de 200 policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Polícias Militar e Civil participam da Operação Intervenção, contra facções que atuam na região durante.

Na mesma região, outro traficante atirou nas equipes e acabou atingido no confronto. Com o criminoso, que foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), foram apreendidos uma arma de fogo e munições.

PM intensifica presença em bairros

Imagem ilustrativa da imagem Polícia ocupa Engenho Velho da Federação em combate a facções
| Foto: Alberto Maraux

A Polícia Militar da Bahia realizou nesta quinta-feira, 21, a 8ª edição da Força Total, ação integrada em todo o estado. A mobilização resultou na apreensão de 26 armas, recuperação de 12 veículos, 30 ocorrências ligadas a drogas e 27 prisões.

Desde a primeira edição, a operação já soma mais de mil armas retiradas de circulação, 711 veículos recuperados e 1.613 prisões em flagrante.

Santo Amaro

Na tarde de quinta-feira, 21, na zona rural da cidade de Santo Amaro, um traficante envolvido com homicídios, extorsão contra moradores na localidade do Forno e roubos foi localizado por equipes dos Batalhões Apolo e Rodoviário da PM.

Durante a tentativa de prisão houve confronto e o criminoso apelidado de Piloto acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Pistola, carregador e munições foram apreendidos.

Informações sobre integrantes de facções ou imóveis utilizados para armazenamento de armas e drogas podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br. O anonimato é garantido por lei.

Tags:

Engenho Velho da Federação Facções criminosas Operação Intervenção

x