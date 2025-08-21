Morta a marretadas: companheiro tem prisão convertida para preventiva

Em depoimento à Polícia Civil, Ramon disse que agiu por ciúmes e suspeita de traição - Foto: Reprodução

O acusado de assassinar a esposa com golpes de marretadas em Lauro de Freitas, Ramon de Jesus Guedes, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, após a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 21.

"Diante da gravidade concreta do delito, da extrema violência e brutalidade, (...) as medidas cautelares alternativas a prisão preventiva não se revelam suficientes, adequadas e proporcionais a gravidade concreta do fato praticado pelo Flagranteado, cometido com modus operandi violento e cruel (...) Posto isto, homologo o auto de prisão em flagrante e converto em prisão preventiva a prisão em flagrante de Ramon de Jesus Guedes", diz um trecho da decisão, que o Portal A TARDE teve acesso .

Em depoimento à Polícia Civil, Ramon relatou que agiu por suspeitar de uma traição. Segundo Ramon, ao voltar mais cedo para casa, ele afirmou ter visto a companheira, Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos, dentro de um carro com outra pessoa.

Ao chegar no imóvel, o casal iniciou uma nova discussão, que terminou de forma violenta. O suspeito alegou que tentou deixar o local, mas foi impedido pela companheira. Nesse momento, disse ter “perdido o controle” e a agrediu com golpes de marreta, segundo informações do G1.

Relembre o crime

Laine foi morta com golpes de marreta no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite de terça-feira, 19.

Imagens gravadas por vizinhos mostram o momento em que a vítima, já ferida, tenta se arrastar até a varanda pedindo socorro. Nas cenas, é possível ver Ramon desferindo novos golpes, mesmo diante dos gritos de moradores. Uma pessoa chegou a tentar intervir, mas foi empurrada para dentro do imóvel e o ataque continuou. As filhas do casal de 5 e 12 anos presenciaram o crime.

Laina chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Cajazeiras, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi sepultado na quarta-feira, 20, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Tentativa de fuga

Na tentativa de fugir, Ramon pulou pela janela do apartamento e acabou se ferindo. Ele foi contido por moradores até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante. Apesar de vizinhos relatarem discussões recentes entre o casal, familiares afirmam não ter conhecimento de agressões anteriores.