Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME BRUTAL

Morta a marretadas: companheiro tem prisão convertida para preventiva

Ramon de Jesus Guedes é acusado de matar a própria companheira com golpes de marreta, no Caju, em Lauro de Freitas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

21/08/2025 - 21:08 h
Em depoimento à Polícia Civil, Ramon disse que agiu por ciúmes e suspeita de traição
Em depoimento à Polícia Civil, Ramon disse que agiu por ciúmes e suspeita de traição -

O acusado de assassinar a esposa com golpes de marretadas em Lauro de Freitas, Ramon de Jesus Guedes, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, após a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 21.

"Diante da gravidade concreta do delito, da extrema violência e brutalidade, (...) as medidas cautelares alternativas a prisão preventiva não se revelam suficientes, adequadas e proporcionais a gravidade concreta do fato praticado pelo Flagranteado, cometido com modus operandi violento e cruel (...) Posto isto, homologo o auto de prisão em flagrante e converto em prisão preventiva a prisão em flagrante de Ramon de Jesus Guedes", diz um trecho da decisão, que o Portal A TARDE teve acesso .

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em depoimento à Polícia Civil, Ramon relatou que agiu por suspeitar de uma traição. Segundo Ramon, ao voltar mais cedo para casa, ele afirmou ter visto a companheira, Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos, dentro de um carro com outra pessoa.

Leia Também:

Vídeo: foragido é preso em hotel de luxo na Barra por policiais disfarçados
Esposa de cantor sertanejo é suspeita de lavar dinheiro para o PCC
Homem que matou mulher a marretadas pode ser liberado; entenda

Ao chegar no imóvel, o casal iniciou uma nova discussão, que terminou de forma violenta. O suspeito alegou que tentou deixar o local, mas foi impedido pela companheira. Nesse momento, disse ter “perdido o controle” e a agrediu com golpes de marreta, segundo informações do G1.

Relembre o crime

Laine foi morta com golpes de marreta no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na noite de terça-feira, 19.

Imagens gravadas por vizinhos mostram o momento em que a vítima, já ferida, tenta se arrastar até a varanda pedindo socorro. Nas cenas, é possível ver Ramon desferindo novos golpes, mesmo diante dos gritos de moradores. Uma pessoa chegou a tentar intervir, mas foi empurrada para dentro do imóvel e o ataque continuou. As filhas do casal de 5 e 12 anos presenciaram o crime.

Laina chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Cajazeiras, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi sepultado na quarta-feira, 20, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Tentativa de fuga

Na tentativa de fugir, Ramon pulou pela janela do apartamento e acabou se ferindo. Ele foi contido por moradores até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante. Apesar de vizinhos relatarem discussões recentes entre o casal, familiares afirmam não ter conhecimento de agressões anteriores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime feminicídio justiça Lauro de Freitas marreta prisão preventiva tj-ba violência contra mulher violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em depoimento à Polícia Civil, Ramon disse que agiu por ciúmes e suspeita de traição
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Em depoimento à Polícia Civil, Ramon disse que agiu por ciúmes e suspeita de traição
Play

Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto

Em depoimento à Polícia Civil, Ramon disse que agiu por ciúmes e suspeita de traição
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Em depoimento à Polícia Civil, Ramon disse que agiu por ciúmes e suspeita de traição
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

x