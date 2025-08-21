Vídeo: foragido é preso em hotel de luxo na Barra por policiais disfarçados

Homem foi preso em hotel de luxo - Foto: Reprodução

Um homem com mandado em aberto e foragido da Justiça do estado de Pernambuco, foi localizado e preso em um hotel de luxo na Barra, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 21. O foragido foi identificado como David Samuel dos Santos Nascimento, de 38 anos.

Após serem acionados pela Polícia Civil de Sergipe, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) atuaram disfarçados de hóspedes e realizaram ações de vigilância próximo ao local.

Na ação, os agentes conseguiram identificar, localizar e prender o criminoso no interior do seu quarto na hospedaria.

Imagens na qual o Portal A TARDE teve acesso, mostram o momento em que foragido é conduzido para delegacia. No vídeo, é possível ver o homem de camisa vermelha sendo levado por dois policiais velados.

Segundo a Justiça, o investigado possuía em aberto um mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Simão Dias/SE, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Conduzido

David também é investigado por outros delitos e foi encaminhado à Polinter, onde foram realizados os procedimentos de praxe, incluindo exames de lesões corporais, permanecendo a disposição do Poder Judiciário.

Segundo a corporação, a "operação reflete o compromisso da Polícia Civil com o combate ao tráfico de drogas e à impunidade, reforçando a integração entre os Estados no enfrentamento à criminalidade".