LOCALIZADO

Homem que matou vizinho a facadas é preso em cidade baiana

Vítima pode ter sido morta por conta da orientação sexual; suspeito já havia ameaçado

Redação

Por Redação

21/08/2025 - 18:59 h
Suspeito foi localizado em Feira de Santana
Suspeito foi localizado em Feira de Santana

O homem suspeito de matar a facadas o cozinheiro Edmilson de Jesus, 54 anos, no último 20 de abril, foi preso nessa quinta-feira, 21, na cidade de Feira de Santana, a 115 km de Salvador. O criminoso, de 40 anos, foi localizado no bairro Sim, após diligências.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem assassinou o vizinho, durante um desentendimento. O crime ocorreu na na localidade de Jardim Pouso Alegre, no bairro da Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Após ter o mandado de prisão preventiva cumprido, o homem foi encaminhado a uma unidade policial e segue à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Edmilson foi surpreendido pelo vizinho e atingido duas vezes com uma faca. O crime aconteceu na noite de 20 de abril, durante um desentendimento entre os homens. Segundo informações, antes de cair, o cozinheiro conseguiu falar o nome do suspeito. Ele ainda foi levado ao Hospital Menandro de Faria, onde morreu.

Familiares da vítima relataram que ele e o autor se conheciam desde a infância, contudo, há cerca de um ano, haviam se desentendido por conta de som alto. Outro motivo seria o fato de o homem fazer também comentários pejorativos sobre a orientação sexual de Edmilson, que era homossexual. O cozinho já havia sido ameaçado outras vezes.

Adailton, irmão da Edmilson, acredita que o crime tenha sido premeditado e motivado por homofobia. "Acredito que ele aproveitou o momento ideal [para cometer o crime]. Meu outro irmão não estava presente e eu estava almoçando. Ele observou todo esse movimento", acusou.

Jucilene, irmã de Edmilson, disse que estava dentro de casa no momento do ocorrido e ouviu os gritos de socorro da vítima. Antes de morrer, ele falou para a irmã o nome do suspeito. As informações são do G1.

