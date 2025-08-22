POLÍCIA
Pai e filha são baleados em ataque a tiros dentro de casa na Bahia
A filha adolescente da vítima seria o verdadeiro alvo dos criminosos
Por Redação
Pai e filha foram baleados dentro de sua residência, localizada na Avenida Landulfo Alves, no distrito de Ibirapitanga, na Bahia, na madrugada de quinta-feira, 21.
De acordo com informações do portal Verdinho Itabuna, homens armados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos. Manuel Gilberto dos Santos, de 55 anos, acabou sendo atingido na garganta e na perna direita. A filha dele, uma adolescente que seria o verdadeiro alvo dos criminosos, também foi ferida de raspão na boca.
Leia Também:
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram informados de que as vítimas haviam sido socorridas para uma unidade hospitalar da região, onde recebeu atendimento médico. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes