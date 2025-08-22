POLÍCIA
Acusado de ameaçar vizinhos com arma e faca é preso na RMS
Pistola, carregadores e munições foram apreendidos na residência do investigado
Por Redação
A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (22), a Operação Havana, que resultou na prisão de um homem que ameaçava vizinhos em um condomínio no bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
O mandado de prisão foi cumprido pela 18ª Delegacia Territorial (DT) de Camaçari com autorização da 3ª Vara das Garantias de Salvador.
Segundo as investigações, o homem é suspeito de utilizar armas de fogo de forma ostensiva em áreas comuns do Condomínio Residencial Havana, intimidando moradores, inclusive adolescentes. Em um dos episódios, registrado em 4 de agosto deste ano, ele foi filmado retirando e guardando uma pistola da cintura, logo após ameaçar vizinhos. Há ainda registro de ameaça com faca contra moradores.
Leia Também:
Durante as buscas na casa do acusado foram localizados uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, dois carregadores e dez munições do mesmo calibre. Apesar de registrada em nome do suspeito, a arma foi recolhida por estar sendo utilizada fora dos limites legais estabelecidos para Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs). Também foi realizada busca em um estabelecimento comercial vinculado ao alvo, na Estrada da Cascalheira, em Camaçari.
A delegada Danielle Monteiro, responsável pela investigação, destacou a gravidade da conduta: “Apesar de possuir Certificado de Registro como CAC, o investigado utilizava o armamento de forma irregular e praticava crimes de ameaça e porte de arma de fogo de uso restrito, o que impôs ação firme do Estado para garantir a segurança coletiva”, ressaltou.
Os materiais apreendidos foram encaminhados para análise pericial e subsidiarão o inquérito policial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes