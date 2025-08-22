Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Acusado de ameaçar vizinhos com arma e faca é preso na RMS

Pistola, carregadores e munições foram apreendidos na residência do investigado

22/08/2025 - 10:08 h
A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (22), a Operação Havana, que resultou na prisão de um homem que ameaçava vizinhos em um condomínio no bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O mandado de prisão foi cumprido pela 18ª Delegacia Territorial (DT) de Camaçari com autorização da 3ª Vara das Garantias de Salvador.

Segundo as investigações, o homem é suspeito de utilizar armas de fogo de forma ostensiva em áreas comuns do Condomínio Residencial Havana, intimidando moradores, inclusive adolescentes. Em um dos episódios, registrado em 4 de agosto deste ano, ele foi filmado retirando e guardando uma pistola da cintura, logo após ameaçar vizinhos. Há ainda registro de ameaça com faca contra moradores.

Durante as buscas na casa do acusado foram localizados uma pistola Taurus G2C, calibre 9mm, dois carregadores e dez munições do mesmo calibre. Apesar de registrada em nome do suspeito, a arma foi recolhida por estar sendo utilizada fora dos limites legais estabelecidos para Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs). Também foi realizada busca em um estabelecimento comercial vinculado ao alvo, na Estrada da Cascalheira, em Camaçari.

A delegada Danielle Monteiro, responsável pela investigação, destacou a gravidade da conduta: “Apesar de possuir Certificado de Registro como CAC, o investigado utilizava o armamento de forma irregular e praticava crimes de ameaça e porte de arma de fogo de uso restrito, o que impôs ação firme do Estado para garantir a segurança coletiva”, ressaltou.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para análise pericial e subsidiarão o inquérito policial.

camaçari homem Operação Havana preso

x