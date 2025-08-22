Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso após perseguir mulher em estação do BRT em Salvador

Vítima tinha medida protetiva de urgência contra o suspeito

Redação

Por Redação

22/08/2025 - 9:00 h
Prisão foi realizada através da Guarda Civil Municipal
Prisão foi realizada através da Guarda Civil Municipal

Um homem foi preso após desrespeitar uma medida protetiva de urgência e perseguir uma mulher na estação do BRT Rio Vermelho, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na noite de quinta-feira, 21.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o Grupamento Especial de Motociclistas (GEM) realizava patrulhamento preventivo na região quando foi acionada pelo responsável pelo suporte na estação. Ele relatou que uma senhora estava sendo vítima de perseguição por um indivíduo contra o qual havia uma medida protetiva vigente.

Os agentes se deslocaram imediatamente ao local onde o suspeito se encontrava. Seguindo os protocolos operacionais, foi realizada a abordagem e busca pessoal, garantindo a segurança da vítima e dos demais usuários da estação.

Após a contenção do indivíduo, os guardas municipais confirmaram a existência da medida protetiva. Para assegurar a integridade da vítima e dar prosseguimento aos trâmites legais, foi solicitado apoio de uma viatura do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT).

Enquanto a vítima era conduzida em segurança, o suspeito foi encaminhado pela guarnição do GEM à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. A ação reforça o compromisso da Guarda Municipal com a proteção das mulheres e o combate à violência doméstica.

x