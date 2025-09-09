Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APÓS TÉRMINO

Líder religioso é preso após invadir casa de ex-companheira na Bahia

O suspeito tem um histórico de ameaças contra a mulher, mesmo depois de seis meses do término

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 6:35 h
O homem foi encaminhado ao Núcleo Especializado
O homem foi encaminhado ao Núcleo Especializado -

Um líder religioso foi preso na manhã desta segunda-feira, 8, após ameaçar a ex-companheira em Itapetinga, no interior da Bahia. O suspeito já tinha um histórico de intimidação, mesmo após o término da relação há cerca de seis meses.

Antes, o líder chegou a obrigar a ex-companheira a subir em sua moto e tentou se jogar contra um ônibus, além de invadir a residência dela e destruir objetos pessoais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mistério em Porto Seguro: corpo de jovem é encontrado sem cabeça
Jovem de 15 anos ameaça família com facão por causa de frango
Homem é encontrado morto dentro de sua própria casa em Simões Filho

Os dois tiveram um relacionamento de cerca de dois anos. Segundo a Polícia Civil, as ameaças se agravaram quando a jovem iniciou um novo relacionamento.

O homem foi encaminhado ao Núcleo Especializado, onde realizou os exames legais e está custodiado à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ameaças à ex Bahia itapetinga Líder religioso Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O homem foi encaminhado ao Núcleo Especializado
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

O homem foi encaminhado ao Núcleo Especializado
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

O homem foi encaminhado ao Núcleo Especializado
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

O homem foi encaminhado ao Núcleo Especializado
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x