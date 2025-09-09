APÓS TÉRMINO
Líder religioso é preso após invadir casa de ex-companheira na Bahia
O suspeito tem um histórico de ameaças contra a mulher, mesmo depois de seis meses do término
Um líder religioso foi preso na manhã desta segunda-feira, 8, após ameaçar a ex-companheira em Itapetinga, no interior da Bahia. O suspeito já tinha um histórico de intimidação, mesmo após o término da relação há cerca de seis meses.
Antes, o líder chegou a obrigar a ex-companheira a subir em sua moto e tentou se jogar contra um ônibus, além de invadir a residência dela e destruir objetos pessoais.
Os dois tiveram um relacionamento de cerca de dois anos. Segundo a Polícia Civil, as ameaças se agravaram quando a jovem iniciou um novo relacionamento.
O homem foi encaminhado ao Núcleo Especializado, onde realizou os exames legais e está custodiado à disposição da Justiça.
