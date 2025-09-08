Mistério em Porto Seguro: corpo de jovem é encontrado sem cabeça

Jovem tinha 18 anos e deixou uma filha de 4 meses - Foto: Reprodução Radar News

O corpo de uma jovem identificada como Sara Cristina Ferreira de Souza, 18 anos, foi localizado nessa segunda-feira, 8, em uma estrada que dá acesso a um aterro sanitário, no distrito de Pindorama, em Porto Seguro, no extremo sul do estado, a cerca de um quilômetro da BR-367. O fato de a cabeça dela não ter sido encontrada no local chamou bastante atenção.

Além da ausência da cabeça, a garota também teve seis dedos das mão arrancados. Ela tinha apenas dois dedos em cada uma das mãos, o que pode indicar que o crime foi cometido por integrantes do Comando Vemelho (CV), facção representada pelo número 2. O corpo dela tinha diversas perfurações de instrumento cortante.

Familiares da jovem disseram à polícia que ela havia saído de casa no sábado, 6, para uma festa paredão no bairro Paraguai, em Porto Seguro. A última vez que ela falou com a mãe foi durante a madrugada, quando informou que estava bem. Depois disso, não houve mais contato.

A jovem morava no bairro Parque Ecológico, também em Porto Seguro, e, de acordo com parentes, não tinha envolvimento com a criminalidade e deixa uma filha de quatro meses. As informações são do site Radar News.

A reportagem procurou a Polícia Civil, por meio da assessoria de comunicação, para obter mais informações sobre esse crime brutal. No entanto, até a publicação dessa matéria não obteve retorno.