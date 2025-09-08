CONFUSÃO
Jovem de 15 anos ameaça família com facão por causa de frango
Segundo a Polícia Militar, a situação começou quando a mãe do jovem o questionou sobre a venda do animal
Por Leilane Teixeira
Um adolescente de 15 anos ameaçou a mãe e outros dois parentes com um facão após vender um frango sem permissão da família. A situação aconteceu na manhã de sábado, 6, em uma propriedade rural do distrito de Bandiaçu, em Conceição do Coité, na Bahia.
Segundo a Polícia Militar, a situação começou da seguinte froma:
- a mãe do jovem o questionou sobre a venda do animal
- durante a discussão, ele teria se exaltado
- na sequência, pegouu a arma branca e fez ameaças contra a mãe e os irmãos.
Ainda conforme a PM, o adolescente chegou a quebrar uma janela e uma porta da casa antes de fugir. Ele não foi localizado pelos policiais que atenderam a ocorrência.
Familiares relataram que uma vizinha teria sido a compradora do frango, mas, ao ser procurada, ela negou a aquisição.
Leia Também:
Furtos
A mãe também informou à polícia que o filho já teria furtado outros objetos dentro de casa e até de imóveis de parentes próximos.
Diante da situação, os militares recomendaram que a mulher acionasse o Conselho Tutelar. O adolescente ainda não foi apreendido.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes