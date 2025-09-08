Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO

Jovem de 15 anos ameaça família com facão por causa de frango

Segundo a Polícia Militar, a situação começou quando a mãe do jovem o questionou sobre a venda do animal

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/09/2025 - 17:24 h
Familiares relataram que uma vizinha teria sido a compradora do frango, mas, ao ser procurada, ela negou a aquisição
Familiares relataram que uma vizinha teria sido a compradora do frango, mas, ao ser procurada, ela negou a aquisição -

Um adolescente de 15 anos ameaçou a mãe e outros dois parentes com um facão após vender um frango sem permissão da família. A situação aconteceu na manhã de sábado, 6, em uma propriedade rural do distrito de Bandiaçu, em Conceição do Coité, na Bahia.

Segundo a Polícia Militar, a situação começou da seguinte froma:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • a mãe do jovem o questionou sobre a venda do animal
  • durante a discussão, ele teria se exaltado
  • na sequência, pegouu a arma branca e fez ameaças contra a mãe e os irmãos.

Ainda conforme a PM, o adolescente chegou a quebrar uma janela e uma porta da casa antes de fugir. Ele não foi localizado pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Familiares relataram que uma vizinha teria sido a compradora do frango, mas, ao ser procurada, ela negou a aquisição.

Leia Também:

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia
Romaria de Bom Jesus da Lapa é reconhecida como patrimônio nacional
PM investigado de acobertar milícia é preso por posse ilegal de armas

Furtos

A mãe também informou à polícia que o filho já teria furtado outros objetos dentro de casa e até de imóveis de parentes próximos.

Diante da situação, os militares recomendaram que a mulher acionasse o Conselho Tutelar. O adolescente ainda não foi apreendido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente ameaça Conceição do Coité Conselho tutelar frango Polícia violência familiar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Familiares relataram que uma vizinha teria sido a compradora do frango, mas, ao ser procurada, ela negou a aquisição
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Familiares relataram que uma vizinha teria sido a compradora do frango, mas, ao ser procurada, ela negou a aquisição
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Familiares relataram que uma vizinha teria sido a compradora do frango, mas, ao ser procurada, ela negou a aquisição
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Familiares relataram que uma vizinha teria sido a compradora do frango, mas, ao ser procurada, ela negou a aquisição
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x