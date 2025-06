Homem morre após se afogar na praia de Itapuã

Praia de Itapuã movimentada nesta segunda-feira - Foto: Divulgação

Um homem se afogou nesta segunda-feira, 2, na praia de Itapuã, em Salvador. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a ocorrência e constatou o óbito da vítima, apesar de prestar os primeiros socorros.

Não há informações sobre a idade da vítima nem as circunstâncias que causou o afogamento. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e proceder a remoção do corpo e investigar as causas da morte.