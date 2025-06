OCUPAÇÃO Grupo ocupa hotel abandonado em bairro nobre de Salvador PM foi acionada, mas pessoas continuam no local Por Redação 01/06/2025 - 13:38 h

Grupo ocupou as dependências do Hotel Sol Bahia no sábado, 31 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Fechar

Compartilhe essa notícia com seus amigos