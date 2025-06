Linhas de ônibus terão aumento de viagens a partir desta segunda-feira

Linhas de ônibus serão reforçadas a partir desta segunda-feira, 2 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O número de viagens em sete linhas de ônibus que atendem diversas regiões da cidade será ampliado a partir desta segunda-feira, 2. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a ampliação no atendimento se dá após avaliação da equipe técnica da pasta, que verificou a necessidade de ajustes em determinados dias e horários.

A linha LB3 – 0138 – Lapa x Garibaldi/Ondina, passará de 195 para 202 viagens nos dias úteis. A 0140 – Lapa x Rio Vermelho (Cardeal da Silva) ganhou mais seis viagens também em dias úteis, passando de 124 para 130 viagens. Já a 0141 – Lapa x Federação/HGE terá um incremento de 14 para 18 viagens aos domingos e feriados.

A linha 1357 – Nova Brasília/Trobogy x Est. Pituaçu passará de 60 para 62 viagens nos dias úteis. Também nos dias úteis, a linha 1372-01 – Jd. Nova Esperança x Pituaçu passará a realizar 12 viagens, e a 1386 – Nova Brasília/Jd. Nova Esperança/7 de Abril x Barra, fará 83 viagens.

“Ao ampliar o número de viagens, conseguimos diminuir o tempo de espera do usuário nos pontos de ônibus. Nosso objetivo é continuar buscando formas de melhorar cada vez mais o atendimento à população que precisa do transporte no seu dia a dia”, afirmou o secretário de mobilidade, Pablo Souza.

Novos atendimentos

Além da ampliação no número de viagens, a pasta também criou linhas para atender localidades específicas que precisavam de melhorias. É o caso da linha 0140-02 – Lapa x Cardeal da Silva (até a Gurilândia), que dará atendimento com 12 viagens no turno matutino em dias úteis, sentido Cardeal da Silva.

A linha 1235-03 – Metrô Pituaçu x Patamares fará 07 viagens em dias uteis, no turno matutino, para atender aos estudantes das universidades localizadas na Avenida Pinto de Aguiar. Já a linha 1118-02 – Terminal Acesso Norte x São Gonçalo, dará atendimento à demanda de usuários de uma empresa de telemarketing na Av. Silveira Martins, realizando 02 viagens em dias úteis no horário de saída dos funcionários.