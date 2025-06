Guia de turismo é detido por extorsão em passeio no Centro Histórico

Elevador Lacerda, cartão-postal de Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Um homem que atua como monitor de turismo no Centro Histórico de Salvador foi detido pela Polícia Militar, na sexta-feira, 30, por extorsão contra dois turistas paranaenses. Segundo a PM, ele teria cobrado 4x mais do valor acordado em um serviço de passeio guiado.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foram acionados pelos turistas que contaram que foram abordados pelo homem próximo ao Elevador Lacerda, no Comércio. Ele relataram que o pagamento combinado pelo passeio tinha sido de R$ 230 mas, ao final do passeio, o monitor de turismo exigiu que eles pagassem R$ 920.

O casal chegou a negociar com o prestador de serviço, e pagou R$ 700, alegando receio de represálias. Foram realizadas buscas, o homem foi encontrado, detido e reconhecido pelos turistas. Ele foi ouvido e devolveu a diferença dos valores, que foi encaminhada aos turistas.

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Turista.